Раскритиковавший Nur Otan мажилисмен лишился депутатского мандата и членства в партии

Центральная избирательная комиссия в среду, 2 декабря, своим постановлением лишила депутатского мандата члена партии Nur Otan, депутата мажилиса Нуржана Альтаева.



«Прекратить полномочия депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением Бюро Политического совета филиала партии «Nur Otan» города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года № 1 об исключении его из рядов партии «Nur Otan», - говорится в постановлении Центризбиркома.



Председатель комитета партийного контроля партии «Nur Otan», депутат мажилиса Павел Казанцев на своей странице в Facebook сообщил, что Альтаев исключен из партии «за совершение действий, дискредитирующих партию Nur Otan и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию».



«Эпатажные заявления еще как-то можно объяснить неопытностью политика, его желанием быть на виду, закрепиться любой ценой в медийном и общественно-политическом поле. Такое бывает на стартах политической карьеры. Хотя каждая публичная персона должна четко понимать меру ответственности и последствия громких заявлений и действий, особенно затрагивающих внешнеполитическую деятельность государства. Тут последствия могут быть вплоть до критически непоправимых. Это же аксиома.



А вот публичное выставление условий партии, в которой ты вырос как госслужащий, стал политиком, где ты давал обязательства следовать Уставу, а уж тем более, находясь в ее активном звене – депутатском корпусе, полагаю совсем не приемлемо. Есть предложения, мысли, да пусть даже требования – выноси их на диалоговые площадки партии, коих в достаточном количестве и которые дают возможность проявить свои амбиции, выразить мнение абсолютно всем. Абсолютно. Обрисуй свою позицию в официальных обращениях по партийной инстанции. Да еще много есть инструментов выражения своей позиции. Но сразу делать заявления с полувнятными требованиями – это явный перебор. Мягко говоря. Ну а заявления и действия по созданию новой партии, находясь в недрах партии «Nur Otan», пользуясь ее политическими и медийными ресурсами, да еще на позиции депутата Мажилиса – тут уже не эпатаж, и не отсутствие опыта. Тут уже другое», - написал Казанцев.



Напомним, в сентябре Нуржан Альтаев, будучи депутатом мажилиса, потребовал от главы правительства отчета, почему при достаточном финансировании работа по противодействию коронавирусу в стране была провалена.



В июле этого года мажилисмен выступил с предложением выплачивать казахстанцам пособие в 42,5 тыс. тенге на постоянной основе, а не только в период карантина.



В пятницу, 27 ноября, Нуржан Альтаев, как сообщил сайт Informburo, объявил о том, что на платформе союза промышленников и предпринимателей El-Tiregi будет создана новая партия. «Я считаю, что должна появиться политическая сила, которая может говорить правду, где-то указывать чиновникам, что плохое – это плохое».



Альтаев подверг критике существующую в стране партийную систему, заявив, что «политического плюрализма в Казахстане нет, у нас есть только партия Nur Otan». «У нас, говорят, есть ряд политических партий, но это всё псевдопартии. Условно говоря, какие-то макеты, а не партии», - сказал он.



Нуржан Альтаев родился в 1978 в Южно-Казахстанской области. В 2004 окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, в 2012 — Академический инновационный университет. По специальности — юрист, экономист.



Трудовую деятельность начал в 2002. В 2005–2012 занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях. В 2012–2017 возглавлял «Центр обслуживания предпринимателей», Палату предпринимателей Южно-Казахстанской области, работал заместителем председателя правления национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».



С ноября 2017 по январь 2018 занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК. В 2018 перешел на аналогичную должность в Министерство труда и социальной защиты.



В феврале 2019 Альтаев был зарегистрирован депутатом мажилиса, заняв место Серика Сапиева, который перешел на работу в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта.