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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Допустимые промилле» убрали из правил проверки водителей на алкоголь

Просмотров:1158 Опубликовано: Сегодня, 17:33
«Допустимые промилле» убрали из правил проверки водителей на алкоголь
Фото: kolesa.kz
Обновлённый документ вступит в силу 10 декабря 2020 года. Как теперь медики будут обследовать автомобилистов?

Собственно, термина «допустимые промилле» в Казахстане не существовало и ранее. В редакции Правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, утверждённых в стране три года назад (в 2017-м), в качестве приложения приводилась лишь таблица содержания алкоголя в крови. И в ней говорилось, что лёгкое опьянение диагностируется при содержании алкоголя от 0.5 до 1.5 промилле. То есть при показаниях алкотестера до 0.5 промилле водитель априори считался трезвым. Отсюда и пошло расхожее мнение про «допустимые нормы».

Но из новой редакции правил освидетельствования таблицу решили убрать. Представители Минздрава объяснили корреспонденту Kolesa.kz, что разграничение по промилле носило лишь рекомендательный характер и основывалось на устаревших данных. По словам медиков, за последние годы многое изменилось, наркологи стали использовать новое оборудование, выдающее разные результаты, в зависимости от типа исследований. И приводить их к единому знаменателю сегодня бессмысленно.

Ведь количество алкоголя в выдыхаемом воздухе никогда не было основой медицинского заключения, а использовалось лишь как дополнительный инструмент. В обновлённых правилах методы проверки водителей на алкоголь или наркотики остались прежними:

- Основой заключения являются данные клинического обследования в виде комплексной оценки психического и соматоневрологического состояния (внешний вид, поведение, состояние сознания, речь, состояние кожных покровов, слизистых оболочек глаз, языка, потливость, слюнотечение, дыхание, пульс, давление, состояние и реакция зрачков, мимика, походка, устойчивость в позе Ромберга и т. д.).
- Дополнительно делается анализ выдыхаемого воздуха.
- Анализ крови или мочи в спорных случаях.

В результате выносится один из четырёх видов медицинского заключения:

- Трезв(а);
- Факт употребления ПАВ (психоактивные вещества), признаки опьянения не выявлены (то же самое, что трезв, к административной ответственности водитель не привлекается. — Прим. Kolesa.kz);
- Алкогольное опьянение (лёгкая, средняя, тяжёлая степень);
- Cостояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением ПАВ (наркотики — опиоиды, каннабиноиды, кокаин; седативные, снотворные вещества; психостимуляторы; галлюциногены; летучие растворители).

Напомним, законодательством РК запрещается управлять автомобилем именно в состоянии опьянения. А определяется опьянение только в результате комплексного исследования. То есть если в крови или выдыхаемом воздухе алкоголь обнаружен, но при этом водитель ведёт себя адекватно и спокойно проходит все тесты медиков, в заключении пишется, что он пил, но при этом трезв. И, соответственно, наказанию не подлежит. (Сегодня, согласно статье 608 КоАП РК, управление авто нетрезвым водителем, а также передача руля такому человеку карается административным арестом на 15 суток и лишением прав на 7 лет. А авария с лёгким вредом — арестом на 20 суток и лишением прав на 7 лет.)

Если же опьянение всё-таки выявлено, у несогласных водителей есть два часа, чтобы пройти независимую экспертизу и попытаться доказать, что были трезвы. К слову, освидетельствование проходит только в государственных медучреждениях.

Главное — ни в коем случае не отказываться от проверки на алкоголь или наркотики. За это сегодня предусмотрен арест на те же 15 суток и лишение прав уже на 8 лет, а за повторное подобное нарушение в течение года после истечения срока взыскания — на 20 суток и лишение на 9 лет. Показания полицейского алкотестера, если вас вдруг остановили для проверки на дороге, ещё не вердикт. Вы всегда можете потребовать обследовать вас в медицинском учреждении.

Удачи на дорогах! И, кстати, близятся праздники. Аккуратнее! Выпив, не садитесь за руль!


Источник: kolesa.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
  • vaterloo
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 18:00

Удачи на дорогах! И, кстати, близятся праздники. Аккуратнее!.

Да!, жоппол очень "активно выйдут на охоту" ловить "компот", себе на карман. money

Это точно.
 
 

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