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«Святую воду» продают за 1000 тенге в ВКО

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 11:01
«Святую воду» продают за 1000 тенге в ВКО
Фото: cheltv.ru
За литр "Святой воды" житель Восточного Казахстана просит 1000 тенге.

Как сообщает Первый канал Евразия, восточноказахстанцев поразило объявление жителя Алтая, который сообщил, что продает воду, набранную на Крещение.

По словам автора поста, он набрал ее из местной реки Хамир, доставку делает бесплатно, а пенсионерам скидывает 200 тенге. При этом предприимчивый продавец по телефону отметил: вода пользуется спросом у жителей города Алтай.

- Бутылочки 3 продал. Да (по 1000 тенге - ред.). Одна из них была пенсионерка, - говорит житель Алтая Николай.

На вопрос, как он может дать гарантию, что это действительно крещенская вода и именно с Хамира, продавец ответил: "Ну, крест божий даю". Также он поклялся и заверил, что ему не за чем обманывать людей.

По его словам, дать такое объявление он придумал сам.

«Святую воду» продают за 1000 тенге в ВКО


Священнослужители Алтая напомнили, что освященную воду раздают в храме бесплатно, а продавец воды своим поступком вводит людей в заблуждение.

- На реке Хамир не освящалась вода особым чином церковным, как это было в водоеме в районе аллеи Независимости. Но даже оттуда воду набирать для питья нельзя, потому что она не питьевая, ее освящали для купания. Я думаю, есть другие способы заработать деньги, даже если этот человек нуждающийся. На святыне зарабатывать - это некрасиво, неправильно, - говорит настоятель Свято-Данииловского храма Михаил Абрамов


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
 Budweiser (Посетители) Сегодня, 12:31
А что так можно было?))) налоги как отлисляет интересно
 
 

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