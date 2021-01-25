Роботы-директоры и Судный день: пять предсказаний Джека Ма

Пока в мире происходят глобальные изменения, основатель Alibaba Group миллиардер Джек Ма смотрит в далекое будущее, полное роботов и технологий, которые внесут в нашу жизнь или комфорт, или, напротив, хаос.



1. Приближение Судного дня



На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2018 года Джек Ма предупредил о наступлении Судного дня, к которому приведет стремительное развитие технологий. Миллиардер также высказался о том, что новые технологии и искусственный интеллект рискуют вызвать множество социальных проблем.



По мнению основателя сервиса Alibaba, роботы и ИИ в будущем уничтожат множество профессий и лишат людей рабочих мест.



CNBC приводит слова бизнесмена:



Первая технологическая революция стала причиной Первой мировой войны, вторая технологическая революция — Второй мировой войны, сейчас же происходит третья [технологическая революция]



2. Роботы на обложке журнала Time



В своей речи на собрании китайского клуба предпринимателей в 2017 году Ма предупредил о том, что в ближайшие 30 лет боли в мире станет намного больше, чем счастья. Все опять из-за технологий.



Миллиардер уверен, что любой бизнес, не связанный с интернетом, в будущем может пострадать. Он также напомнил, что за 15 лет до этого уже предупреждал о влиянии интернет-торговли на традиционный бизнес.



Джек Ма также отметил, что развитие роботов и искусственного интеллекта необходимо для обработки большого объема данных, с которым человек не в силах справиться, но машины не должны заменять людей — нужно подумать, как заставить их заниматься тем, что не могут делать люди. Это сделало бы технологии «партнером человека», а не его противником.



Вместе с этим, Ма признал, что развитие ИИ, вероятно, приведет к тому, что люди будут жить дольше и меньше работать. Кроме того, роботы могут заменить руководителей компаний:



«30 лет спустя на обложке журнала Time в качестве лучшего CEO года, скорее всего, будет изображение робота. Он запоминает лучше, чем мы, считает быстрее и не ссорится с конкурентами», — сказал бизнесмен.



3. Работа 12/7



Джек Ма также уверен, что с развитием ИИ станет возможен переход на 12-часовую рабочую неделю, однако для этого необходимо изменить систему образования. Своим мнением основатель Alibaba поделился на Международной конференции по искусственному интеллекту летом 2019 года в Шанхае.



По мнению миллиардера, существующая система давно устарела, так как в будущем ИИ может заменить людей там, где необходима хорошая память и способность выполнять монотонные действия.



Ма призвал всех в течение следующих 10–20 лет сосредоточиться на реформировании образовательной системы, чтобы наши дети могли работать только до трех дней в неделю и четырех часов в день. Он также добавил, что образование в будущем будет направлено на развитие креативности.



При этом не стоит бояться сокращения рабочих мест. По убеждению предпринимателя, искусственный интеллект поможет людям, а не лишит их работы. Видимо, за два года миллиардер пересмотрел свои взгляды относительно влияния ИИ на жизнь людей в будущем.



4. Электронная экономика



На конференции «Цифровая экономика» в Сколково в 2017 году Джек Ма предсказал появление электронной экономики — когда производством будут заниматься исключительно роботы.



Люди при этом, по его словам, будут заниматься «чем-то другим».



«Люди беспокоятся о будущем, потому что они не уверены в себе, у них не хватает воображения. У нас нет этих решений, но они будут. Надо полагаться на молодежь. Среди 7 млрд людей есть умные, которые предложат нужные идеи», — отметил он.



Джек Ма также затронул тему цифровых технологий. По его мнению, через 30 лет «интернет станет важнее, чем нефть». Но сегодня развитие цифровых технологий в мире происходит неравномерно.



5. Торговая война между Китаем и США продлится 20 лет



Людям следует готовиться к 20-летнему торговому конфликту между Китаем и США



Такую мысль Джек Ма высказал на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине осенью 2018 года — в самый разгар «тарифной войны» между Вашингтоном и Пекином.



По его словам, экономическая ситуация оставляет желать лучшего, и это может продолжаться еще долго. Джек Ма, к слову, уже не раз предупреждал, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может продлиться десятилетия, и Китаю следует уделить внимание экспорту на современном «Шелковом пути», который охватывает Африку, Юго-Восточную Азию и Европу.