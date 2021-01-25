«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Января
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.69 KZT
  • €1 = 510.89 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Роботы-директоры и Судный день: пять предсказаний Джека Ма

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 11:22
Роботы-директоры и Судный день: пять предсказаний Джека Ма
Фото: Depositphotos
Пока в мире происходят глобальные изменения, основатель Alibaba Group миллиардер Джек Ма смотрит в далекое будущее, полное роботов и технологий, которые внесут в нашу жизнь или комфорт, или, напротив, хаос.

1. Приближение Судного дня

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2018 года Джек Ма предупредил о наступлении Судного дня, к которому приведет стремительное развитие технологий. Миллиардер также высказался о том, что новые технологии и искусственный интеллект рискуют вызвать множество социальных проблем.

По мнению основателя сервиса Alibaba, роботы и ИИ в будущем уничтожат множество профессий и лишат людей рабочих мест.

CNBC приводит слова бизнесмена:

Первая технологическая революция стала причиной Первой мировой войны, вторая технологическая революция — Второй мировой войны, сейчас же происходит третья [технологическая революция]

2. Роботы на обложке журнала Time

В своей речи на собрании китайского клуба предпринимателей в 2017 году Ма предупредил о том, что в ближайшие 30 лет боли в мире станет намного больше, чем счастья. Все опять из-за технологий.

Миллиардер уверен, что любой бизнес, не связанный с интернетом, в будущем может пострадать. Он также напомнил, что за 15 лет до этого уже предупреждал о влиянии интернет-торговли на традиционный бизнес.

Джек Ма также отметил, что развитие роботов и искусственного интеллекта необходимо для обработки большого объема данных, с которым человек не в силах справиться, но машины не должны заменять людей — нужно подумать, как заставить их заниматься тем, что не могут делать люди. Это сделало бы технологии «партнером человека», а не его противником.

Вместе с этим, Ма признал, что развитие ИИ, вероятно, приведет к тому, что люди будут жить дольше и меньше работать. Кроме того, роботы могут заменить руководителей компаний:

«30 лет спустя на обложке журнала Time в качестве лучшего CEO года, скорее всего, будет изображение робота. Он запоминает лучше, чем мы, считает быстрее и не ссорится с конкурентами», — сказал бизнесмен.

3. Работа 12/7

Джек Ма также уверен, что с развитием ИИ станет возможен переход на 12-часовую рабочую неделю, однако для этого необходимо изменить систему образования. Своим мнением основатель Alibaba поделился на Международной конференции по искусственному интеллекту летом 2019 года в Шанхае.

По мнению миллиардера, существующая система давно устарела, так как в будущем ИИ может заменить людей там, где необходима хорошая память и способность выполнять монотонные действия.

Ма призвал всех в течение следующих 10–20 лет сосредоточиться на реформировании образовательной системы, чтобы наши дети могли работать только до трех дней в неделю и четырех часов в день. Он также добавил, что образование в будущем будет направлено на развитие креативности.

При этом не стоит бояться сокращения рабочих мест. По убеждению предпринимателя, искусственный интеллект поможет людям, а не лишит их работы. Видимо, за два года миллиардер пересмотрел свои взгляды относительно влияния ИИ на жизнь людей в будущем.

4. Электронная экономика

На конференции «Цифровая экономика» в Сколково в 2017 году Джек Ма предсказал появление электронной экономики — когда производством будут заниматься исключительно роботы.

Люди при этом, по его словам, будут заниматься «чем-то другим».

«Люди беспокоятся о будущем, потому что они не уверены в себе, у них не хватает воображения. У нас нет этих решений, но они будут. Надо полагаться на молодежь. Среди 7 млрд людей есть умные, которые предложат нужные идеи», — отметил он.

Джек Ма также затронул тему цифровых технологий. По его мнению, через 30 лет «интернет станет важнее, чем нефть». Но сегодня развитие цифровых технологий в мире происходит неравномерно.

5. Торговая война между Китаем и США продлится 20 лет

Людям следует готовиться к 20-летнему торговому конфликту между Китаем и США

Такую мысль Джек Ма высказал на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине осенью 2018 года — в самый разгар «тарифной войны» между Вашингтоном и Пекином.

По его словам, экономическая ситуация оставляет желать лучшего, и это может продолжаться еще долго. Джек Ма, к слову, уже не раз предупреждал, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может продлиться десятилетия, и Китаю следует уделить внимание экспорту на современном «Шелковом пути», который охватывает Африку, Юго-Восточную Азию и Европу.


Источник: hi-tech.mail.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 G32 (Посетители) Сегодня, 11:43
Он сам то точно не робот? lol

90% товаров на рынке сегодня - некому не нужный брак, необходимость покупать который впихивается в голову пользователям инстаграммов и прочих площадок. Лишь массовое отупение людей приносит прибыль компаниям.

Я тут на днях прочитал в википедии описание заболевания "олигофрения" и "дебилизм". На удивления добрая половина населения мира сегодня подходит под это описание.

Тик-ток один чего стоит, к примеру. Чистой воды психиатрия.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика