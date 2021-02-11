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С 1 марта ломбарды и микрокредитные организации будут работать по-новому

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 08:44
С 1 марта ломбарды и микрокредитные организации будут работать по-новому
Фото: allkredits
Отныне им предстоит четкая регулярная отчетность. Больше никаких сверхпроцентов и мелкого шрифта. Только в этом случае им выдадут лицензию.

Вам говорят: сделайте галочку, вам же некогда читать, вы же быстро хотите деньги, вам некогда читать эту информацию. Только удостоверение личности, и все.
начальник управления региональных представителей агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Алма Дауренбекова
На эту простоту купились многие казахстанцы. А потом переплачивали огромные проценты. Их прежде в договорах могли просто не указывать. Всплывали такие сюрпризы позже, когда приходило время платить по счетам.

В прошлом году, до начала регистрации, одних только ломбардов в стране было более 2 тысяч. То, чем они занимаются, теперь относится к микрокредитной деятельности. Клиенту обязаны выдать типовой договор крупным шрифтом. Сейчас начался процесс, который на простом языке называют чисткой. Вводят единые правила. Согласен - будешь по ним работать, получай лицензию. Время определиться - 1 марта. Проверять финансовое состояние клиента тоже будут.

В случае, если ваша зарплата составляет 100 тысяч тенге, вы не можете взять кредит, если ежемесячная выплата по которому будет больше 50 тысяч тенге.

Отчетности и ответственности будет больше. Сверхпроценты ломбарды теперь не имеют права накручивать. Увеличилось время оформления договоров, из-за той же проверки в Кредитном бюро. Не каждый клиент захочет вообще ее проходить. Но время в этом случае считается не минутами, а наличными.

Некоторые ломбарды, бывало, и закрывались, некоторые еле-еле работают. Наш ломбард сталкивается с определенными трудностями, и со стороны клиентов есть определенные жалобы, типа "мы же пришли сдать просто какой-то телефон, мне же нужно всего 20 тысяч тенге, зачем сидеть 20 минут и оформлять этот займ, подписывать тысячу документов.

При этом надо помнить, что любой заем несет в себе риски. Жизнь может подкинуть любые неприятные сюрпризы, а кредит останется. Поэтому ответственность не только на микрофинансовых организациях, которые закон теперь ставит в общие, четкие рамки, но и на тех, кто берет деньги в долг.



Источник: zakon.kz
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