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Бедность растет, а мы не замечаем: депутат указал правительству на расслоение общества

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 12:32
Бедность растет, а мы не замечаем: депутат указал правительству на расслоение общества
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 17 фев — Sputnik. Депутат мажилиса Айкын Конуров поднял проблему расслоения общества по уровню доходов. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра депутат подчеркнул, что на официальном уровне о реальных проблемах граждан нередко умалчивают.

"Увеличивается имущественное и социальное расслоение. Уровень бедности на селе почти в три раза выше, чем в городе. Также этот показатель значительно выше среди многодетных семей. Разрыв в обществе нарастает не только по доходам, но также по доступу к образованию, медицине, другим социальным услугам, инфраструктуре, экологии. Пандемия все это обострила", - сказал мажилисмен.

Айкын Конуров отметил, что прошедший год стал переломным и показал всю остроту этой проблемы, о которой не говорят на официальном уровне. В частности, за три квартала 2020 года реальные доходы казахстанцев выросли на 2,5%, и это несмотря на снижение ВВП.

"4,6 миллиона человек, то есть больше половины всего занятого населения, остались без дохода и обратились за помощью к государству. Их доход в какой-то период не превышал минимальной зарплаты - 42 500 тенге. При этом и уровень безработицы, по официальным данным, также практически не вырос. Уровень бедности и безработицы относятся у нас к числу "тефлоновых" показателей, которые не ухудшаются ни при каких реалиях. Но мы полагаем, что настала пора не замалчивать эти проблемы, а приступить к их решению", - указал депутат.

Кроме этого, депутат подчеркнул, что в Казахстане усиливается структурный дисбаланс между оплатой труда и его ценностью, что породило явление "работающей бедности", на фоне которой в сырьевых отраслях и крупных корпорациях чаще всего возникают трудовые конфликты.

Депутат отметил, что Казахстану необходимо в приоритетном прядке обеспечить разработку национального проекта "Социальное единство и благосостояние граждан", который должен предусматривать меры по реальной оценке бедности и ее снижению, выработке критериев социального неравенства и комплекс мер по каждому из них.

Также Конуров заявил, что республике требуется сменить подход к занятости, перейти от погони за формальным числом трудоустроенных к созданию квалифицированных и хорошо оплачиваемых постоянных рабочих мест.

Ранее Айкын Конуров сообщало, что реальные доходы казахстанцев в долларовом эквиваленте не растут с 2008 года.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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касым (Посетители) Сегодня, 12:58
Тоже мне америку открыл.
У казахов в природе не было такого понятие бедный богатый.
 
 

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