Бедность растет, а мы не замечаем: депутат указал правительству на расслоение общества

НУР-СУЛТАН, 17 фев — Sputnik. Депутат мажилиса Айкын Конуров поднял проблему расслоения общества по уровню доходов. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра депутат подчеркнул, что на официальном уровне о реальных проблемах граждан нередко умалчивают.



"Увеличивается имущественное и социальное расслоение. Уровень бедности на селе почти в три раза выше, чем в городе. Также этот показатель значительно выше среди многодетных семей. Разрыв в обществе нарастает не только по доходам, но также по доступу к образованию, медицине, другим социальным услугам, инфраструктуре, экологии. Пандемия все это обострила", - сказал мажилисмен.



Айкын Конуров отметил, что прошедший год стал переломным и показал всю остроту этой проблемы, о которой не говорят на официальном уровне. В частности, за три квартала 2020 года реальные доходы казахстанцев выросли на 2,5%, и это несмотря на снижение ВВП.



"4,6 миллиона человек, то есть больше половины всего занятого населения, остались без дохода и обратились за помощью к государству. Их доход в какой-то период не превышал минимальной зарплаты - 42 500 тенге. При этом и уровень безработицы, по официальным данным, также практически не вырос. Уровень бедности и безработицы относятся у нас к числу "тефлоновых" показателей, которые не ухудшаются ни при каких реалиях. Но мы полагаем, что настала пора не замалчивать эти проблемы, а приступить к их решению", - указал депутат.



Кроме этого, депутат подчеркнул, что в Казахстане усиливается структурный дисбаланс между оплатой труда и его ценностью, что породило явление "работающей бедности", на фоне которой в сырьевых отраслях и крупных корпорациях чаще всего возникают трудовые конфликты.



Депутат отметил, что Казахстану необходимо в приоритетном прядке обеспечить разработку национального проекта "Социальное единство и благосостояние граждан", который должен предусматривать меры по реальной оценке бедности и ее снижению, выработке критериев социального неравенства и комплекс мер по каждому из них.



Также Конуров заявил, что республике требуется сменить подход к занятости, перейти от погони за формальным числом трудоустроенных к созданию квалифицированных и хорошо оплачиваемых постоянных рабочих мест.



Ранее Айкын Конуров сообщало, что реальные доходы казахстанцев в долларовом эквиваленте не растут с 2008 года.