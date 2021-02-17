«Останови лося»: советника посла РК в Украине обвиняют в нарушении ПДД в Киеве

(Эпизод с Camry начинается на видео в 19:20).

Мужчина на авто с дипломатическими номерами выехал на трамвайные пути там, где это делать запрещено. А после чуть не сбил активистов, пытавшихся его остановить.Инцидент с дипломатом засняли на видео во время одного из рейдов на улицах столицы Украины участники общественного движения «Зупини лося» («Останови лося», укр.).На кадрах ролика чёрная Toyota Camry без переднего номера, объезжая пробку, заскакивает на трамвайные пути под мостом. Ей преграждают дорогу общественники. Camry сдаёт назад, едва не врезавшись в трамвай, идущий по рельсам, объезжает опору моста, после чего резко газует, чуть не сбив группу активистов.«Совесть есть?! Дурдом! Ездят без переднего номерного знака с дипломатическими номерами, едут на людей, давят людей и сбегают от полиции. Надеюсь, что его поймают», — резюмирует ведущий программы.Задний номер у «тойоты» всё-таки присутствует, на видео он хорошо заметен: D 067 008. По словам активистов «Зупини лося», автомобиль принадлежит посольству Казахстана в Украине. Запечатлела камера и водителя, нарушившего ПДД. По некоторым данным, «прикинуться трамваем» решил Думан Кызыр, недавно назначенный советником посла.Теперь общественники требуют наказать виновника. Пресс-служба МИД РК заявляет, что подробности инцидента уточняются.Стоит отметить, что сотрудники казахстанских посольств уже не в первый раз становятся участниками скандалов из-за регулярного пренебрежения правилами дорожного движения. Так, пару лет назад наши дипломаты вошли в пятёрку злостных нарушителей ПДД в Германии.Для справки: «Зупини лося» — общественное движение, задавшееся целью повысить культуру на украинских дорогах.«Нам, как и вам, надоели лоси за рулём, и мы решили действовать. Будем объяснять водителям ПДД, помогать соблюдать правила и выявлять злостных нарушителей», — говорят активисты.