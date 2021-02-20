Несколько тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Ереване

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч сторонников оппозиции, несмотря на снегопад, пришли в субботу на площадь Свободы в центре Еревана на митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".



На площади кандидат на пост главы правительства от оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников "быть готовыми к восстанию", если премьер Армении не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций.



"Необходимо сломить его опору - это та часть общества, которая еще не осознает, каким опасным путем идет наше государство, это силовые структуры и его депутаты. Наш долг - объяснить им, что происходит на самом деле, надо быть жесткими. Каждый день должны проводиться митинги, забастовки, город должен быть парализован", - сказал Манукян.



Перед митингом, о проведении которого лидеры армянской оппозиции предупредили заранее, в центр Еревана была стянута полицейская техника. У здания парламента Армении стоят автобусы с сотрудниками полиции, спецтехника для блокирования улиц колючей проволокой.



Вечером в минувшую пятницу в Ереване были задержаны несколько оппозиционеров.



Митинг организован "Движением спасения родины", единственной целью которого является отставка премьер-министра Армении. В "Движение спасения родины" входят 17 оппозиционных партий страны.



Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в регионе.