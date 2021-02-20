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Несколько тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Ереване

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:44
Несколько тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Ереване
Фото из открытых источников
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч сторонников оппозиции, несмотря на снегопад, пришли в субботу на площадь Свободы в центре Еревана на митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".

На площади кандидат на пост главы правительства от оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников "быть готовыми к восстанию", если премьер Армении не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций.

"Необходимо сломить его опору - это та часть общества, которая еще не осознает, каким опасным путем идет наше государство, это силовые структуры и его депутаты. Наш долг - объяснить им, что происходит на самом деле, надо быть жесткими. Каждый день должны проводиться митинги, забастовки, город должен быть парализован", - сказал Манукян.

Перед митингом, о проведении которого лидеры армянской оппозиции предупредили заранее, в центр Еревана была стянута полицейская техника. У здания парламента Армении стоят автобусы с сотрудниками полиции, спецтехника для блокирования улиц колючей проволокой.

Вечером в минувшую пятницу в Ереване были задержаны несколько оппозиционеров.

Митинг организован "Движением спасения родины", единственной целью которого является отставка премьер-министра Армении. В "Движение спасения родины" входят 17 оппозиционных партий страны.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в регионе.


Источник: interfax.ru
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