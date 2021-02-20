Несколько тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Ереване

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч сторонников оппозиции, несмотря на снегопад, пришли в субботу на площадь Свободы в центре Еревана на митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".
На площади кандидат на пост главы правительства от оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников "быть готовыми к восстанию", если премьер Армении не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций.
"Необходимо сломить его опору - это та часть общества, которая еще не осознает, каким опасным путем идет наше государство, это силовые структуры и его депутаты. Наш долг - объяснить им, что происходит на самом деле, надо быть жесткими. Каждый день должны проводиться митинги, забастовки, город должен быть парализован", - сказал Манукян.
Перед митингом, о проведении которого лидеры армянской оппозиции предупредили заранее, в центр Еревана была стянута полицейская техника. У здания парламента Армении стоят автобусы с сотрудниками полиции, спецтехника для блокирования улиц колючей проволокой.
Вечером в минувшую пятницу в Ереване были задержаны несколько оппозиционеров.
Митинг организован "Движением спасения родины", единственной целью которого является отставка премьер-министра Армении. В "Движение спасения родины" входят 17 оппозиционных партий страны.
Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в регионе.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.