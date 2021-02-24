Депутат предложил маркировать товары для контроля цен через смартфон

Депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана предложили ввести маркировку товаров для контроля цен через смартфон. Они выразили обеспокоенность ростом цен на продукты питания, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Депутат Александр Милютин обратился к премьер-министру Аскару Мамину. По словам народного избранника, несмотря на существующие законы, которые ограничивают торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары 15 процентами от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, тем не менее цены на них неуклонно растут.



"С сожалением приходится констатировать, что государственные органы не обеспечивают исполнение этой нормы закона. Свидетельством тому является ответ на предыдущий запрос депутатов от 20 декабря прошлого года", - заявил он.



Депутат предложил в условиях моратория на проведение проверок предоставить общественности возможность самим контролировать исполнение нормы о 15-процентной предельной надбавке.



"Для этого предлагаем сделать общедоступной информацию о ценах производителя и закупочных ценах, утвержденных акиматами предельных розничных ценах на социально значимые продовольственные товары и вывешивать такую информацию во всех торговых точках и на рынках.



А также перспективной представляется возможность маркировки товаров с указанием даты и места их происхождения, производителя, оптовой цены, что позволит потребителю и государству контролировать цепочку поставщиков с целью недопущения завышения цен. Покупатель получает всю информацию с помощью своего смартфона. При этом внедрение такой маркировки на первом этапе должно сопровождаться государством во избежание увеличения затрат предпринимателей", - предложил депутат.



Напомним, казахстанцы жаловались на высокую цену за десяток яиц, отмечая, что в некоторых городах она достигла 600 тенге. В Министерстве торговли и интеграции подтвердили, что цены на яйца первой категории с начала года выросли.