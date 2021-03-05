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Стройкомпании назвали причину повышения цен на квартиры в Казахстане

Просмотров:880 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Стройкомпании назвали причину повышения цен на квартиры в Казахстане
Фото из открытых источников
Участники строительного рынка заявляют о росте цен на строительные материалы, производители прогнозируют дальнейшее удорожание квартир. Это скажется на стоимости недвижимости в Казахстане. Liter.kz разбирается, стоит ли опасаться роста себестоимости строительства в ближайшее время.

За последние три месяца строительные компании отмечают резкий скачок цен на арматуру, цемент и кабельную продукцию. К примеру, ожидалось, что в 2021 году тонна арматуры будет стоить 212 тысяч тенге, но строители сообщают, что ценник доходит и до 350 тысяч тенге. Такая же ситуация и с цементов – сегодняшняя фактическая цена на 30% выше ранее прогнозируемой.

«В нацпалату продолжают поступать обращения предпринимателей об удорожании строительных материалов, что может отразится на рыночной цене жилья», – заявила директор департамента строительства и ЖКХ НПП «Атамекен» Назира Усенова.

Более того, поставщики-производители прогнозируют дальнейший рост цен на строительные материалы. К примеру, цена забивной сваи квадратного сечения в Нур-Султане может вырасти более чем в два раза.

«Не забывайте о тарифах на свет, воду и тепло, которые поднимаются для производителя и ложатся в конечную стоимость его продукта», – отметила директор ТОО «Фирма Азия» Сауле Доскужанова.

По словам заместителя председателя холдинга по бизнес сервису BI Group Игоря Морозова, при удорожании стройматериалов особые сложности возникают при строительстве по госконтрактам. Дело в том, что проекты, которые прошли госэкспертизу, запускаются не сразу.

Зачастую сроки, указанные в ПСД, и фактическое начало строительства различаются на полтора-два года. За это время себестоимость строительства, естественно, вырастает, но при госфинансировании это никак не учитывается.

«Мы проанализировали текущие проекты компании, которые сейчас находятся в интенсивной стадии реализации, но должны быть сданы в 2019 году. Их общая стоимость — 88 миллиардов тенге по проектной документации, однако реальное финансирование с пересчетом составляет 104 миллиарда, это 18% разницы», – заявил Морозов.

Ежегодно для каждого региона КазНИИСА разрабатывает сметные сборники. Цены на закупаемые строителями материалы не должны быть выше указанных в сборнике, но из-за удорожания материалов строители не могут уложиться в эти ценовые рамки.

Сами застройщики утверждают, что из-за этого им приходится на всем экономить, а поэтому страдает и качество объектов.

В Комитете по делам строительства и ЖКХ МИИР РК заявили, что следующий сметный сборник выйдет в марте 2021 года. Не смотря на то, что он ежегодный, каждый квартал туда вносят корректировки — с учетом изменения цен.

В ведомстве полагают, что основным драйвером роста цен на стройматериалы является повышенный спрос. Дело в том, что 2020 год был рекордным для отечественной строительной отрасли: тогда ввели 15,3 млн квадратных метров жилья, это на 16,8% больше, чем в 2019 году.

«Несмотря на это, мониторинг, проводимый государственным органом в целом по рынку — по всем группам строительных материалов, не выявил ажиотажного или массового удорожания. Все основные изменения цен происходят в пределах ежегодной инфляции», – объяснили в комитете.

Однако в то же время там признали, что с декабря 2020 по февраль 2021 года сильно подорожала арматура. Рост составил 50%. В ведомстве отметили, что такая ситуация сложилась во всех странах.

В январе 2021 года МИИР РК поручил акимата следить за ценообразованием на рынке стройматериалов, а предприятия, производящие стройматериалы, предупредили, что если их заподозрят в необоснованном повышении цен, то министерство обратится в Агентство по защите и развитию конкуренции, которое проведет соответствующие проверки.

В декабре 2020 года застройщики заявили, что планируют повысить стоимость жилья в Казахстане. Объяснили они это удорожанием арматуры. Ранее в строительных компаниях Нур-Султана сообщили, что знают, как снизить стоимость жилья на 7%.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 Тина (Посетители) Сегодня, 17:41
А вторичка то чего подорожала?! Ее уже давно построили, тут строй материалы не при чем!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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