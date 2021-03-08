Полицейский застрелил жителя Костаная

Трагедия произошла 8 марта около 3 часов ночи на улице.



Департаментом полиции Костанайской области начато досудебное расследование по статье 99 части 1 "Убийство" по факту конфликта между двумя мужчинами 37 лет, в результате которого один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья, передает Today.kz со ссылкой на Alau.kz.



Трагедия произошла в Костанае на улице Тауельсыздык 8 марта в около 3 часов ночи.



От полученного ранения мужчина скончался. Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия. В пресс-службе ведомства подтвердили, что подозреваемый - сотрудник полиции. В УСБ ДП начато служебное расследование.