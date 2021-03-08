В Великобритании начали намеренно заражать людей коронавирусом

В Великобритании начали медицинское исследование, в рамках которого добровольцев целенаправленно заражают коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.



О состоявшемся днем ранее старте программы изучения влияния вируса на человеческий организм (Human Challenge Programme) британское министерство здравоохранения сообщило журналистам в воскресенье, 7 марта.



По данным правительства, речь идет о первом в мире исследовании, в рамках которого людей преднамеренно заражают коронавирусом SARS-CoV-2. Его цель, по данным пресс-службы Минздрава Великобритании, - улучшить и ускорить разработку вакцин от COVID-19 и методы лечения от этой болезни. С первой группой добровольцев сейчас работают специалисты лондонской клиники Royal Free Hospital, которые изучают характеристики коронавируса.



Участников испытания подвергли воздействию вируса в безопасных и контролируемых условиях. Они круглосуточно находятся под наблюдением ученых и врачей, - указано в сообщении Минздрава.



Кроме прочего, ученые собираются выяснить, как реагирует на вирус SARS-CoV-2 иммунная система человека и каким образом инфицированный пациент распространяет частицы вируса вокруг себя.