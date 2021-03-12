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Казахстанским полицейским хотят увеличить срок выхода на пенсию. Когда и на сколько, ответили в МВД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Казахстанским полицейским хотят увеличить срок выхода на пенсию. Когда и на сколько, ответили в МВД
Фото: regnum.ru
В полиции Казахстана хотят изменить требования по выходу на пенсию. Большинство сотрудников внутренних дел делают это в возрасте 45-55 лет, поэтому в МВД рассматривают вопрос повышения для них пенсионного возраста, передает Liter.kz.

«В настоящее время многие наши очень опытные, профессиональные сотрудники полиции в 45-55 лет вынуждены покинуть службу, уйти на пенсию, увольняться. Они сейчас работают в различных коммерческих структурах», — сказал 12 марта на правительственном часе в Сенате министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В то же время, в Российской Федерации полицейские уходят на пенсию в 60 лет, в Японии и Германии – в 65 лет. В МВД Казахстана тоже сейчас прорабатывают данный вопрос.

«Для майоров мы планируем (повысить пенсионный возраст — прим. ред.) до 52 лет, это плюс четыре года, для подполковников – до 55 лет, для полковников — до 58 лет, а для высшего руководящего состава – до 63 лет», — отметил министр.

Данные поправки в законодательство в настоящий момент находятся в процессе обсуждения и разработки.


Источник: liter.kz
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