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Напавшим с пистолетом на продавца грабителем оказался полицейский в Павлодаре

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Напавшим с пистолетом на продавца грабителем оказался полицейский в Павлодаре
Кадр из видео
В Павлодаре полицейский ограбил один магазин и, вооружившись пистолетом, пытался завладеть кассой супермаркета. 22-летним подозреваемым оказался сотрудник линейного отдела полиции станции Павлодар. Мужчина содержится под стражей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

5 марта в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина в медицинской маске, угрожая пистолетом, требовал от девушки отдать ему выручку из кассы. Продавец не испугалась угроз и отбилась от нападавшего.

Позже полицейские сообщили об аресте злоумышленника и рассказали, что в тот же день он совершил ограбление еще одного магазина. На этот раз, угрожая продавцу, мужчина похитил из кассы 120 тысяч тенге, после чего был задержан.



Как рассказали в пресс-службе Департамента на транспорте МВД РК, подозреваемым оказался полицейский.

"За совершенное преступление задержан младший сержант линейного отдела полиции станции Павлодар. В органах внутренних дел он проработал всего один год. Следствие по делу продолжается", - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Каким пистолетом задержанный угрожал продавцам магазинов, пока неизвестно. Как проинформировали в пресс-службе Департамента полиции, экспертизы по делу еще не завершены. Между тем девушка-продавец, давшая отпор грабителю, в разговоре с журналистами рассказала, что пистолет боевой. Об этом ей сообщили в полиции, когда брали показания.

В ведомстве также проинформировали, что по данному факту провели служебное разбирательство.

"По результатам служебного расследования начальник Линейного отдела полиции на станции Павлодар и его заместитель освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера в отношении восьми сотрудников из числа руководящего состава Линейного отдела полиции на станции Павлодар и Департамента полиции на транспорте", - отметили в пресс-службе ДП на транспорте МВД РК.

Здесь также добавили, что руководством ДП на транспорте приняты необходимые меры для недопущения впредь подобных фактов и улучшения в целом работы линейного отдела полиции.

"Активизирована работа наставников молодых сотрудников транспортной полиции, руководителям подразделений поручено изучить моральный климат в их семьях и бытовые условия, особое внимание обращено на качественный отбор кандидатов на службу. Работа в данном направлении взята на постоянный контроль руководством Департамента и территориальных подразделений на местах", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, досудебное расследование проводится по статье 192 УК РК "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 18:09
Вот так полицейский! lol
Патронов нет в пистолете! rofl
Им не только зарплату не дают, но и патроны перестали выдавать? rofl
 
 

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