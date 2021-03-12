Напавшим с пистолетом на продавца грабителем оказался полицейский в Павлодаре

В Павлодаре полицейский ограбил один магазин и, вооружившись пистолетом, пытался завладеть кассой супермаркета. 22-летним подозреваемым оказался сотрудник линейного отдела полиции станции Павлодар. Мужчина содержится под стражей, передает корреспондент Tengrinews.kz.5 марта в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина в медицинской маске, угрожая пистолетом, требовал от девушки отдать ему выручку из кассы. Продавец не испугалась угроз и отбилась от нападавшего.Позже полицейские сообщили об аресте злоумышленника и рассказали, что в тот же день он совершил ограбление еще одного магазина. На этот раз, угрожая продавцу, мужчина похитил из кассы 120 тысяч тенге, после чего был задержан.Как рассказали в пресс-службе Департамента на транспорте МВД РК, подозреваемым оказался полицейский."За совершенное преступление задержан младший сержант линейного отдела полиции станции Павлодар. В органах внутренних дел он проработал всего один год. Следствие по делу продолжается", - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.Каким пистолетом задержанный угрожал продавцам магазинов, пока неизвестно. Как проинформировали в пресс-службе Департамента полиции, экспертизы по делу еще не завершены. Между тем девушка-продавец, давшая отпор грабителю, в разговоре с журналистами рассказала, что пистолет боевой. Об этом ей сообщили в полиции, когда брали показания.В ведомстве также проинформировали, что по данному факту провели служебное разбирательство."По результатам служебного расследования начальник Линейного отдела полиции на станции Павлодар и его заместитель освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера в отношении восьми сотрудников из числа руководящего состава Линейного отдела полиции на станции Павлодар и Департамента полиции на транспорте", - отметили в пресс-службе ДП на транспорте МВД РК.Здесь также добавили, что руководством ДП на транспорте приняты необходимые меры для недопущения впредь подобных фактов и улучшения в целом работы линейного отдела полиции."Активизирована работа наставников молодых сотрудников транспортной полиции, руководителям подразделений поручено изучить моральный климат в их семьях и бытовые условия, особое внимание обращено на качественный отбор кандидатов на службу. Работа в данном направлении взята на постоянный контроль руководством Департамента и территориальных подразделений на местах", - пояснили в пресс-службе ведомства.Напомним, досудебное расследование проводится по статье 192 УК РК "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.