Объехавший вокруг света на велосипеде путешественник погиб около дома

Израильский путешественник Рои Садан (Roei Sadan), объехавший вокруг света на велосипеде, погиб около дома в результате ДТП, передает lenta.ru со ссылкой на 7 Kanal.
Авария произошла возле въезда в коммуну Рош-ха-Никра, недалеко от дома Садана. 39-летнего путешественника сбил автобус, когда он ехал на велосипеде. Через два дня врачи медицинского центра Галилеи в Нагарии зафиксировали смерть мужчины.
В 2007-2011 годах Рои Садан совершил кругосветное путешествие, проехав около 66 тысяч километров по 42 странам. В 2015 году путешественник был тяжело ранен в результате камнепада в Индии. После этого он месяц пробыл в коме, однако тогда Садана удалось спасти.
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