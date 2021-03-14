«Приходят семьями»: Казахстанцы ринулись изучать турецкий язык

Великий казахский мыслитель Абай Кунанбаев когда-то говорил, что благодаря изучению языков открываются глаза на мир. Учитывая современную тенденцию, к примеру, по скупке жилья, взоры казахстанцев направлены на Турцию. В последнее время в нашей стране наблюдается всесторонний интерес к языку Ататюрка. По словам преподавателя частных курсов Гульнуры Сарсенбековой, самое интересное, что на уроки турецкого приходят семьями, передает ИА «NewTimes.kz».



На сегодняшний день в школе по изучению турецкого, где преподает наша собеседница, более 50 учеников. Большая часть из них — студенты, далее — школьники и взрослые. Их всех, как правило, объединяет не праздное любопытство, а желание учиться, работать, жить в том же солнечном Стамбуле.



«Желающих изучать язык очень много. В последнее время наблюдаю интересную тенденцию когда, целые семьи изучают турецкий язык. По сравнению с 2018 и 2019 годами, кто хочет учить его становится больше. Возможно, это связано с экономической ситуацией в стране, вызванной пандемией. Отмечу, что больше всего учеников из Алматы. По наблюдениям, 80% казахстанцев переехали или собираются переселяться в Турцию», — говорит Гульнура Сарсенбекова.



К слову, наплыв слушателей отмечает не только наша собеседница. В паблике одного из популярных языковых центров Нур-Султана недавно появилась информация о том, что их бесплатный курс турецкого пользуется огромным спросом. Он был запущен в рамках 29-летия дружественных дипломатических отношений Казахстана и Турции.



«На данный момент на наши курсы зарегистрировалось более 8000 человек. Из-за огромного спроса в работе сервиса электронной почты произошел сбой. В связи с этим наши письма-уведомления не дошли до адресатов», — отмечалось в тексте.



Почему казахстанцы вдруг решили массово изучать турецкий язык? Ответов множество. Один из них — переехать на ПМЖ в Турцию, где, к примеру, стоимость жилья, обучения в вузе значительно ниже той, что отмечается на отечественном рынке. Нельзя, конечно, однозначно сказать, что социально-экономическая обстановка в стране играет значимую роль в изучении того или иного языка. Здесь, наверное, больше сказывается то, как представители титульной нации относятся к тем, кто изучает историю, культуру и язык своего или чужого народа.



Летом прошлого года алматинка Айсулу Салгарина, которая проживает в Стамбуле, писала, что изучать турецкий, куда проще, чем казахский. И дело не в самом языке, а отношении людей. По ее словам, турки очень снисходительны к новичкам и всегда готовы поддержать того, кто только осваивает азы нового языка.



«Что было в казахской школе, куда я ходила?! Издевательства над теми, кто говорит на казахском с акцентом или кто его не знает, пытается что-то сказать — их просто затыкали и читали им мораль. И у человека, таким образом, появляется барьер. Вырастает с комплексами, и его дальше стыдят за незнание родного языка. Не зная причин, издеваются: «Эй ты, почему на казахском не разговариваешь?!», — писала девушка.



Таким образом, что мы получаем? Казахстанцы рьяно стремятся изучать турецкий. Они уверены, что зная его смогут уехать за лучшей жизнью.