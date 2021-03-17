Ковид-паспорта заработали в Казахстане

Cейчас в этом приложении отображена только информация на русском и казахском языках. Ведется работа, чтобы осуществить транскрипцию на английском языке в электронном паспорте здоровья, а именно паспортных данных. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.



- Для вакцинированных полным циклом, то есть для тех лиц, которые получили уже две дозы вакцины, на базе eGov mobile уже существует это решение. Если вы являетесь пользователей eGgov mobile, у вас есть приложение в сотовом телефоне, вы можете пройти на свою личную страницу, и там есть такой инструмент, как личные данные, цифровые документы. Там отображается уже паспорт вакцинации, - когда вам была произведена вакцина, в каком учреждении и ответственный врач, который вносил данные, - рассказал Ерлан Киясов.



При этом он уточнил, что на данный момент в приложении прорабатывается функция перевода данных на английский язык.



Дело в том, что сейчас в этом приложении отображена только информация на русском и казахском языках. В данный момент ведется работа, чтобы осуществить транскрипцию на английском языке, а именно паспортных данных. Я думаю, в ближайшее время это будет реализовано, в принципе, вопрос решаемый. И кроме того, когда вы входите в это приложение, у вас есть возможность вывести QR-код из этого паспорта вакцинации, - пояснил главный санврач страны.