"Другого выхода нет". Токаев обратился к казахстанцам

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по поводу вакцинации от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Выступая на совещании по вопросам дальнейшего развития Алматы, Президент остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпиднастороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса.
"В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику", - сказал Токаев.
Президент поручил правительству активизировать работу в этом направлении.
"Буду держать данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относиться к вакцинации, другого выхода нет", - заявил Глава государства.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz