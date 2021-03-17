"Другого выхода нет". Токаев обратился к казахстанцам

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по поводу вакцинации от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Выступая на совещании по вопросам дальнейшего развития Алматы, Президент остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпиднастороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса.



"В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику", - сказал Токаев.



Президент поручил правительству активизировать работу в этом направлении.



"Буду держать данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относиться к вакцинации, другого выхода нет", - заявил Глава государства.