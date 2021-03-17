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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Другого выхода нет". Токаев обратился к казахстанцам

Просмотров:1271 Опубликовано: Вчера, 20:37
"Другого выхода нет". Токаев обратился к казахстанцам
Фото:akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по поводу вакцинации от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Выступая на совещании по вопросам дальнейшего развития Алматы, Президент остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпиднастороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса.

"В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику", - сказал Токаев.

Президент поручил правительству активизировать работу в этом направлении.

"Буду держать данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относиться к вакцинации, другого выхода нет", - заявил Глава государства.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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-1
  • Expert
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Имярек (Посетители) Сегодня, 00:03
Буду держать данный вопрос на контроле
До чего же банальная, и бессмысленная фраза...
То есть наш президент имеет специальную тетрадь общую, в линию, или в клетку не важно... На которой большими буквами написано... Вопросы на контроле!
И каждый вечер, он президент ее, тетрадь перелистывает ... держа вопросы на контроле или как....
Есть еще наверное целая бухгалтерская амбарная книга, "бесконтрольные вопросы"
Не по зубам нашему "всенародно" избранному
президенту...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 Gor (Посетители) Вчера, 22:47
Цитата: ОбывателЪ
подожду выхода отечественной вакцины.


Тогда у вас впереди долгое ожидание

19000 за 1,5 месяца. С такими темпами более 30 лет понадобится.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 Empro (Посетители) Вчера, 22:14
По планам 6 млн, а всего 19 тыс сделали.
Но, это же говорит о некомпетентности властей.
Я к примеру и телевизор смотрю, и новости читаю ежедневно. Не видел призывающих социальных роликов по поводу вакцинации.
 
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ОбывателЪ (Посетители) Вчера, 22:04
Я как патриот подожду выхода отечественной вакцины.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
-1
  • Expert
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ABCD (Посетители) Вчера, 21:44
Вот так всегда,вакцинирование будет добровольным, кажется так объявляли наши власти! А по факту добровольно- принудительная!
 
-1
  • Expert
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • DAD
 freizer (Посетители) Вчера, 20:47
Да что вы говорите, это не вы а МЫ (Народ) вас призывает не терять бдительности.
 
 

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