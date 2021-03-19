Десятки мёртвых туш тюленей могут всплыть на казахстанском побережье Каспия

Специалисты изучают причину массовой гибели 300 каспийских тюленей.



Зимой 2020 года факты гибели тюленей зафиксированы в российской зоне Каспийского моря. По информации российских ученых, количество погибших тюленей - порядка 300 особей. По мере таяния льда и при штормовых ветрах есть вероятность сноса и выброса тушек мертвых тюленей на казахстанское побережье, передает BaigeNews.kz.



Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК провел совещание по сохранению численности каспийского тюленя.



"Особое беспокойство вызывает информация о выбросе тушек тюленей на побережье моря близ городов Туркменистана. Высока вероятность, что по мере потепления мертвые туши тюленей могут всплыть и у нас. Необходимо оценить ситуацию и принять опережающие меры по предотвращению гибели тюленей, а в случае обнаружения гибели, нужно быть готовыми провести исследования для выяснения причин", - сказал руководитель управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Кадырбек Искалиев.



Чиновники просят ученых установить оперативный контакт с коллегами из прикаспийских государств и запросить дополнительную информацию о причинах гибели на туркменской и российской зонах Каспийского моря.



"С российскими специалистами нами проведен отбор проб для лабораторного анализа по погибшим тюленям с дагестанской стороны. Образцы переданы в наш казахстанский институт микробиологии и вирусологии и эти образцы находятся на стадии обработки. В апреле-мае мы сможем получить результаты", - сообщил представитель Казахстанского агентства прикладной экологии Федор Климов.



Российские эксперты предполагают, что массовую гибель тюленей спровоцировал выброс газа метанола в результате сейсмичности. Возможно, то же самое произошло и в Туркменистане, однако точных данных об этом пока нет, как нет и информации о количестве погибших млекопитающих.



По данным ученых в Каспийском море насчитывается до 380 тысяч особей, из них 58 тысяч составил прошлогодний приплод.

Как сообщили в Северо-Каспийской операционной компании (NCOC - работает на крупном нефтегазовом месторождении Кашаган в северной части Каспийского моря - прим.авт.), за последние годы случаев столкновения ледоколов с тюленями в Казахстане не зарегистрировано, но несмотря на это зоологи просят соблюдать экологические нормативы и не приближаться к тюленям ближе одной морской мили в период их размножения.



Справочно. Каспийский тюлень - это единственное млекопитающие и эндемик Каспийского моря. Он включен в красный список международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Постановлением Правительства Казахстана от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень занесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.