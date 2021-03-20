Байден упал на колени перед посадкой в самолет - реакция американцев

НУР-СУЛТАН, 20 мар - Sputnik. Президент США Джо Байден трижды споткнулся, пока поднимался по трапу самолета, и в конце все-таки упал, хотя начинал подниматься бодрым шагом.Это видео журналисты президентского пула разместили в Сети. На них видно, как Байден быстро поднимается по трапу самолета, но в какой-то момент оступается, затем еще раз - и потом падает на колени. Однако он поднялся без чужой помощи и продолжил подьем.Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено", и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".Однако не все ей поверили.Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, усомнился в том, что Джо Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета из-за сильного ветра.Трамп-младший в Twitter приложил скриншот, демонстрирующий, что скорость ветра составляла примерно 6 метров в секунду. По данным американской метеослужбы, такой ветер "поднимает пыль и бумагу" и "шевелит небольшие ветви". Сын Трампа сыронизировал в своем комментарии, что президент "в отличной форме".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, которые выражают сомнения в том, что Байден останется на посту президента США в течение хотя бы одного срока."Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!", "Это лишь вопрос времени, когда он все равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок", "Камала на мгновение взволновалась", - отметили пользователи Сети.