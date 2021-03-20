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Байден упал на колени перед посадкой в самолет - реакция американцев

Просмотров:700 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Байден упал на колени перед посадкой в самолет - реакция американцев
© AFP 2019 / SAUL LOEB
НУР-СУЛТАН, 20 мар - Sputnik. Президент США Джо Байден трижды споткнулся, пока поднимался по трапу самолета, и в конце все-таки упал, хотя начинал подниматься бодрым шагом.

Это видео журналисты президентского пула разместили в Сети. На них видно, как Байден быстро поднимается по трапу самолета, но в какой-то момент оступается, затем еще раз - и потом падает на колени. Однако он поднялся без чужой помощи и продолжил подьем.

Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено", и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".

Однако не все ей поверили.

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, усомнился в том, что Джо Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета из-за сильного ветра.



Трамп-младший в Twitter приложил скриншот, демонстрирующий, что скорость ветра составляла примерно 6 метров в секунду. По данным американской метеослужбы, такой ветер "поднимает пыль и бумагу" и "шевелит небольшие ветви". Сын Трампа сыронизировал в своем комментарии, что президент "в отличной форме".

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, которые выражают сомнения в том, что Байден останется на посту президента США в течение хотя бы одного срока.

"Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!", "Это лишь вопрос времени, когда он все равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок", "Камала на мгновение взволновалась", - отметили пользователи Сети.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Кинст
  • Феникс
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 17:36
Пополню детский фольклор в стиле Путина:
Моряк, с печки бряк, растянулся, как червяк....
А вообще-то жалко американцев, но не Байдена, про такого в моём детстве говорили "ну, сказал, как в лужу пёрнул"
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:51
Посыпались шарниры
 
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 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 16:31
На встречу с ВВП спешил.
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:25
Рука Кремля дергала. Не иначе. Вводите санкции. Срочно
 
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  • Кинст
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:59
Не понимаю я таких людей.
Или он считает себя незаменимым, тогда это патология, или маленькая пенсия - вынужден подрабатывать? uhmylka
Наверное, хочет перещеголять позднего Брежнева Л.И.?
 
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  • sergei 66
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 Космос (Посетители) Сегодня, 15:45
Какой ещё ветер? Ясно же, что трап был подключен к интернету... А там хаккеров немерено! ;)
 
 

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