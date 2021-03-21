На каждом углу трупы: жители города Казахстана напуганы массовой гибелью собак

В Аксае (Западно-Казахстанская область Казахстана) стали чаще находить трупы собак, передает "Мой ГОРОД".Отмечается, что жители города жаловались на огромное количество бездомных собак — их это не радовало, однако они опасались за жизнь детей и предполагали, что их могут покусать.Теперь ситуация с бездомными обострилась еще больше — жители стали находить повсюду трупы собак. Некоторые предполагали, что их сбивают машинами, кто-то считает, что они погибают от голода, однако на официальной странице по передержке бездомных животных заявили, что собак убивают.Они сообщили, что их не отстреливают, их усыпляют и виде доказательств — приложили фото. Однако кто этим занимается неизвестно.В полиции региона заявили, что отделом полиции Бурлинского района совместно с руководством города и района принимаются меры, направленные на выяснение причин смерти собак. Сколько таких фактов было зарегистрировано, в пресс-службе ведомства ответить затруднились.Отметим, что 16 октября 2020 года в Аксае, как и в Уральске перестали уничтожать бродячих животных (за исключением тех, которые угрожают жизни и здоровью людей), их стали стерилизовать и отпускать в ареал обитания.