Очередной локдаун отбросит Казахстан назад на долгие годы – бельгийское СМИ

Очередной локдаун отбросит Казахстан назад на долгие годы, сообщается в статье международного журнала IPS, издаваемого фондом имени Фридриха Эберта.



«Казахстан, самая большая страна Центральной Азии, не застрахован от коронавируса. По официальным данным, с почти 265 тыс. случаев заболевания, двумя локдаунами и огромными экономическими последствиями, успешную реализацию стратегии вакцинации в стране невозможно переоценить. По крайней мере, так можно было бы подумать. Но кампания вакцинации началась медленно: 1 февраля 2021 года Казахстан начал с вакцинации лишь нескольких групп населения в государственном секторе – в основном медицинского персонала, полиции, пожарных и некоторых учителей», - говорится в сообщении.



Как отмечается, Казахстан использовал российскую вакцину «Спутник V» и планирует использовать собственную вакцину QazCovid-in, кроме того, министерство здравоохранения ведет переговоры с другими производителями, включая Sinovac, Sinopharm и BioNTech/Pfizer.



«Не совсем ясно, будут ли, когда и как эти вакцины использоваться в Казахстане, или когда будет вакцинировано население в целом и в каком порядке. Опросы о готовности населения Казахстана пройти вакцинацию также недоступны, хотя в социальных сетях циркулируют различные теории заговора, свидетельствующие об общей неопределенности или отсутствии уверенности. Однако в целом Казахстан, похоже, идет своим путем, лишь частично полагаясь на быструю кампанию вакцинации», - отмечает издание.



Также отмечается, в настоящее время значительная часть страны находится в так называемой «зеленой зоне», и ограничения на жизнь практически отсутствуют. Вместе с тем, журнал считает правдоподобной информацию об успехах Казахстана в борьбе с пандемией.



«Однако несомненно, что возобновление ограничений экономике будет трудно перенести после того, как блокировки вызвали экономический шок по стране в 2020 году, особенно в секторе услуг, малых и средних предприятиях и среди самозанятых. Недостаточная диверсификация и нестабильность экономики из-за ее зависимости от ресурсов делают казахстанскую «базуку» менее мощной: после того, как социальные пособия в размере чуть менее 95 евро были выплачены наиболее нуждающимся, которые, возможно, составили до 50% на человека из числа работающего населения, государственный бюджет исчерпан. Очередная изоляция не только поставит под угрозу рост Казахстана, но даже отбросит его назад на годы. Такой путь также окажет негативное влияние на социальный мир и сплоченность. Текущий минималистский курс ограничений, связанных с пандемией, исходит из экономико-политической и – в настоящее время действующей эпидемиологической оценки. Увеличивая количество вакцинаций, и реализуя последовательную стратегию, центрально-азиатская республика может обеспечить решение двух кризисов с помощью одной инъекции», - считают авторы публикации.