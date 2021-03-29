Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 241 873 случая, из них:
в городе Алматы – 33012 (+415), в городе Нур-Султан – 30034 (+346), в ВКО – 22800 (+38), в Павлодарской области – 19060 (+46), в Атырауской области – 18514 (+75), в Карагандинской области – 17471 (+88), в Акмолинской области – 15239 (+52), в ЗКО – 14876 (+94), в Костанайской области – 13709 (+39), в СКО – 13001 (+21), в Алматинской области – 13110 (+120), в городе Шымкенте – 6745 (+45), в Жамбылской области – 6348 (+19), в Актюбинской области – 5081 (+61), в Туркестанской области – 4470 (+10), в Мангистауской области – 4396 (+10), в Кызылординской области – 4007 (+13).
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