Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 241 873 случая, из них:



в городе Алматы – 33012 (+415),

в городе Нур-Султан – 30034 (+346),

в ВКО – 22800 (+38),

в Павлодарской области – 19060 (+46),

в Атырауской области – 18514 (+75),

в Карагандинской области – 17471 (+88),

в Акмолинской области – 15239 (+52),

в ЗКО – 14876 (+94),

в Костанайской области – 13709 (+39),

в СКО – 13001 (+21),

в Алматинской области – 13110 (+120),

в городе Шымкенте – 6745 (+45),

в Жамбылской области – 6348 (+19),

в Актюбинской области – 5081 (+61),

в Туркестанской области – 4470 (+10),

в Мангистауской области – 4396 (+10),

в Кызылординской области – 4007 (+13).