Понюхать «Президента Назарбаева» теперь могут жители Туркестана

В ботаническом саду международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи выросли 3 тыс кустов тюльпана Назарбаева, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.



В 2014 году первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву в городе Гаага презентовали новый вид тюльпана кырмызы под названием «президент Назарбаев». Данный сорт цветов засеяли в прошлом году.



Выращивание и уход за тюльпанами в специальной теплице проходит под контролем доктора сельскохозяйственных наук, профессора Амангельды Апушева и кандидата биологических наук Бахадура Юсупова. В дальнейшем планируется увеличить количество растений.



По словам ученых, то, что Казахстан является родиной тюльпанов, ученые доказали в научной работе, и глава государства особо отметил это в своей статье «Семь граней великой степи».



«После выхода статьи Елбасы в Голландии вырастили три сорта тюльпанов — «президент Назарбаев», «Республика Казахстан» и «Астана», — поделился кандидат биологических наук Бахадур Юсупов.



Жители и гости Туркестана теперь смогут полюбоваться в ботаническом саду университета изящными тюльпанами, названными в честь Елбасы. Ученые университета намерены заняться массовым выращиванием этого вида тюльпанов.