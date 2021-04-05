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Как мошенники получают персональные данные казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:21
Как мошенники получают персональные данные казахстанцев
Фото: lsm.kz
В Казахстане участились случаи телефонного мошенничества, когда потенциальной жертве называют ее личную информацию. В связи с этим LS выяснил, как утекают данные жителей страны.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что с 25 июня 2020 года в ведомство поступило более 30 обращений на незаконный сбор и ненадлежащую защиту персональных данных.

По ним проведено восемь внеплановых проверок. В результате оштрафовано пять организаций за ненадлежащее соблюдение мер по защите персональных данных.

Помимо этого, по заявлению физических и юридических лиц без проведения проверки возбуждено восемь административных дел по незаконному сбору и распространению персональных данных. Привлечены к ответственности шесть операторов персональных данных, в том числе два должностных лица госорганов.

Также неправомерно распространенные персональные данные 28 граждан изъяты из общественных источников.

Кроме того, в министерстве выявили, что коммерческие интернет-ресурсы распространяют персональные данные в открытом доступе, в том числе на возмездной основе.

Источниками получения публикуемых сторонними интернет-ресурсами персональных данных являются госорганы, которые на общедоступных онлайн-площадках открытые данные в соответствии с требованиями законодательства.

"Мы приняли меры по пресечению публикации в общедоступных ресурсах избыточных данных, как в отношении государственных органов, так и в отношении частных интернет-ресурсов", – отметили в МЦРИАП.

В ведомстве добавили, что для защиты личной информации разработан проект поправок в закон по вопросам персональных данных и их защиты.

"Ключевыми изменениями являются: запрет на сбор и распространение персональных данных, полученных из общедоступных ресурсов; право граждан на "забвение" и распоряжение своими личными данными; усиление контроля за законностью обработки и надлежащей защитой и т.п.", – пояснили в министерстве.

В свою очередь в МВД сообщили, что за два месяца 2021 года в органах внутренних дел зарегистрировано 8,4 тыс. дел по мошенничеству, что на 33% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В том числе в отношении пользователей информационных систем – 4 тыс.

"Способы же совершения интернет-мошенничеств весьма разнообразны и направлены либо на получение денег, либо на получение персональных данных, в том числе доступа к аккаунтам, банковским счетам с дальнейшим хищением денежных средств", – пояснили в министерстве.

В госоргане сообщили, что самый распространенный вид мошенничества, связанный с размещением объявлений о продаже товаров в интернет-магазинах либо на торговых интернет-площадках.

Известны и другие способы завладения информацией граждан для получения доступа к банковским картам и депозитам. В одном случае, когда гражданам звонят так называемые "представители банка" и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента.

С помощью полученных данных подключается интернет-банкинг к счету жертвы и похищаются находящиеся на счетах деньги. Или же мошенники предлагают для обеспечения сохранности денег перевести их на якобы резервный страховой счет, который на самом деле принадлежит им. В большинстве случаев граждане переводили деньги на счета в зарубежных банках.

В других случаях мошенники через WhatsApp звонят гражданам по объявлениям о продаже и предлагают принять задаток на банковскую карту.

Для того чтобы якобы подтвердить перевод и доставку товара, мошенники направляют продавцу ссылку и просят ее заполнить. На самом деле ссылка является фишинговой и предназначена для сбора информации о карточных счетах граждан. Получив эти данные, мошенники переводят денежные средства с банковских счетов потерпевших.

Зарегистрированы факты, когда мошенники направляют гражданам ссылки на приложения, которые обеспечивают удаленный доступ к устройству.


Источник: lsm.kz
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