Мировой рекорд побили на шоу дронов в Шанхае

Премиальный корейский автомобильный бренд Genesis установил новый мировой рекорд Гиннеса, устроив световое шоу в Китае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Genesis.Компания Genesis, являющаяся суббрендом компании Hyundai Motor, использовала 3 281 дронов для создания своего логотипа над горизонтом Шанхая, чтобы отпраздновать прибытие бренда в Китай. На шоу установили новый мировой рекорд Гиннеса за "Самое большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), одновременно летающих в воздухе".Согласно заявлению компании, шоу "Genesis of Genesis" превратило небеса центрального Шанхая в холст для тысяч освещенных дронов, которые "нарисовали" историю бренда Genesis."В основе Genesis лежит смелый дух делать что-то по-другому. Наш первый визит в Китай стал особой возможностью пообщаться с нашей аудиторией. Благодаря этим рекордным характеристикам дронов мы воплотили в жизнь историю и философию нашего бренда для многих китайских потребителей", - сказал генеральный директор Genesis Motor China Маркус Хенне.Ранее в Алматы тоже прошло необычное шоу дронов. В небе над городом жители увидели распускающийся цветок, карту Казахстана, шанырак и разные поздравления.