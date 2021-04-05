«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Апреля
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.84 KZT
  • €1 = 502.69 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мировой рекорд побили на шоу дронов в Шанхае

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Мировой рекорд побили на шоу дронов в Шанхае
Фото из открытых источников
Премиальный корейский автомобильный бренд Genesis установил новый мировой рекорд Гиннеса, устроив световое шоу в Китае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Genesis.

Компания Genesis, являющаяся суббрендом компании Hyundai Motor, использовала 3 281 дронов для создания своего логотипа над горизонтом Шанхая, чтобы отпраздновать прибытие бренда в Китай. На шоу установили новый мировой рекорд Гиннеса за "Самое большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), одновременно летающих в воздухе".

Согласно заявлению компании, шоу "Genesis of Genesis" превратило небеса центрального Шанхая в холст для тысяч освещенных дронов, которые "нарисовали" историю бренда Genesis.

"В основе Genesis лежит смелый дух делать что-то по-другому. Наш первый визит в Китай стал особой возможностью пообщаться с нашей аудиторией. Благодаря этим рекордным характеристикам дронов мы воплотили в жизнь историю и философию нашего бренда для многих китайских потребителей", - сказал генеральный директор Genesis Motor China Маркус Хенне.

Ранее в Алматы тоже прошло необычное шоу дронов. В небе над городом жители увидели распускающийся цветок, карту Казахстана, шанырак и разные поздравления.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика