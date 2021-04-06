Штрафовать будут глав нацкомпаний за трудоустройство бывших коррупционеров

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил о том, что за принятие на работу бывших коррупционеров будут штрафовать, передает zakon.kz.
Штраф составит до 300 тысяч тенге. Речь идет о работодателях в лице госоргана или нацкомпании. Отмечается, что штраф заплатит руководитель из своего кармана.
Здесь подчеркну важный момент – требование о запрете на трудоустройство лиц, совершивших коррупционные преступления, ранее касалось только государственной службы и руководящих должностей квазигосударственного сектора. Теперь же, буквально с начала текущего года, вступившими в силу поправками в Трудовой кодекс введен полный запрет на прием осужденных за коррупцию лиц на любую должность квазигоссектора, – сказал первый заместитель председателя Антикора.
Человек, совершивший когда-либо коррупционное преступление, не сможет теперь работать ни на государственной службе, ни в квазигосударственном секторе. А руководители, принявшие таких лиц на работу, будут привлекаться к административной ответственности по статье 681 КоАП.
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