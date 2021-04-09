Ученый рассказал, как правильно заварить чай с молоком в регионах с жесткой водой

Профессор Алан Мэкки из Университета Лидса (Великобритания) предложил рецепт идеального чая с молоком для регионов с жесткой водой. О необычном методе заваривания ученый рассказал британскому изданию Daily Mail, сообщает Tengrinews.kz.
Любителям чая, живушим в регионах с жесткой водой, ученый предложил пренебречь традициями и наливать молоко на чайный пакетик до того, как добавить кипяток. Согласно исследованиям, это помогает нейтрализовать жесткую воду.
Дело в том, что в жесткой воде присутствуют минералы, которые препятствуют образованию ароматических соединений. А белки в молоке снижают содержание минералов в воде и придают напитку дополнительные оттенки вкуса, особенно когда вода жесткая.
"Вкус в основном создается различными соединениями чая, в том числе танинами. Чем больше минералов присутствует в воде, тем сложнее этим соединениям раскрыть свой вкус, что приводит к безвкусному чаю, который вы получаете в регионах с жесткой водой", - пояснил профессор Мэкки.
"Приготовление чая традиционным способом - замачивание пакетика в горячей воде перед тем, как вытащить его и добавить молоко, - приводит к тому, что танины превращаются в твердые частицы, прежде чем они смогут должным образом раскрыть свои оттенки вкуса. Но если добавить молоко в начале процесса замачивания чайного пакетика, молочные белки могут связаться с дубильными веществами и другими минералами в воде, предотвращая их превращение в твердое вещество, что в свою очередь дает вам гораздо лучший вкус", - добавил ученый.
Согласно опросу в Twitter, 4 из 5 британских респондентов предпочитают сначала добавлять воду, а не молоко, и только 18,2 процента опрошенных говорят, что сначала добавляют молоко.
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