МВД обратилось к казахстанцам из-за трагической гибели 2-летнего мальчика

Ранее стало известно о смерти мальчика 2018 года рождения, который накануне вечером вышел гулять во двор и исчез. Сегодня утром полиция сообщила трагическую новость, ребенка нашли мертвым. В связи с этим министерство внутренних дел РК обратилась к казахстанцам, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным полиции, встревоженная многодетная мать обратилась за помощью в поисках ее сына в 18.00. Она рассказала, что ее ребенок вышел за ограду дома поиграть с братьями, но его не могут найти на протяжении двух часов.
Стражи порядка установили, что дети вместе с матерью вышли на улицу. Женщина отправилась в гости к соседке и наблюдала за своими ребятишками из окна. Через некоторое время она вышла и не смогла найти младшего ни на улице ни дома. Дети тоже не заметили, когда и куда он пропал.
Правоохранители начали искать мальчика в пределах жилого массива, в районе — где играли дети. Полицейские осмотрели порядка 50 домов, изучили камеры видеонаблюдения, но безуспешно.
«Поиски продолжались всю ночь, в них участвовало более 80 сотрудников полиции и 50 военнослужащих национальной гвардии, спасатели, 3 кинологических расчета ДЧС и 135 волонтеров. К сожалению, служебные собаки не смогли найти след, так как шел дождь», — дополнила пресс-служба МВД РК.
Только в 08.30 при прочесывании русла реки Быструха, сотрудники криминальной полиции в 700-800 метрах от дома пропавшего, возле лежащего поперек реки дерева, обнаружили труп ребенка.
«Министерство внутренних дел выражает соболезнование семье погибшего, а также благодарит волонтеров и всех неравнодушных, которые принимали участие в поисках мальчика», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Вместе с тем, учитывая паводковую ситуацию в стране, полиция просит граждан быть осторожными и внимательными к детям, гуляющим на улицах, не оставлять малолетних и несовершеннолетних детей одних, особенно рядом с водоемами.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.