МВД обратилось к казахстанцам из-за трагической гибели 2-летнего мальчика

Ранее стало известно о смерти мальчика 2018 года рождения, который накануне вечером вышел гулять во двор и исчез. Сегодня утром полиция сообщила трагическую новость, ребенка нашли мертвым. В связи с этим министерство внутренних дел РК обратилась к казахстанцам, передает ИА «NewTimes.kz».



По данным полиции, встревоженная многодетная мать обратилась за помощью в поисках ее сына в 18.00. Она рассказала, что ее ребенок вышел за ограду дома поиграть с братьями, но его не могут найти на протяжении двух часов.



Стражи порядка установили, что дети вместе с матерью вышли на улицу. Женщина отправилась в гости к соседке и наблюдала за своими ребятишками из окна. Через некоторое время она вышла и не смогла найти младшего ни на улице ни дома. Дети тоже не заметили, когда и куда он пропал.



Правоохранители начали искать мальчика в пределах жилого массива, в районе — где играли дети. Полицейские осмотрели порядка 50 домов, изучили камеры видеонаблюдения, но безуспешно.



«Поиски продолжались всю ночь, в них участвовало более 80 сотрудников полиции и 50 военнослужащих национальной гвардии, спасатели, 3 кинологических расчета ДЧС и 135 волонтеров. К сожалению, служебные собаки не смогли найти след, так как шел дождь», — дополнила пресс-служба МВД РК.



Только в 08.30 при прочесывании русла реки Быструха, сотрудники криминальной полиции в 700-800 метрах от дома пропавшего, возле лежащего поперек реки дерева, обнаружили труп ребенка.



«Министерство внутренних дел выражает соболезнование семье погибшего, а также благодарит волонтеров и всех неравнодушных, которые принимали участие в поисках мальчика», — говорится в официальном сообщении ведомства.



Вместе с тем, учитывая паводковую ситуацию в стране, полиция просит граждан быть осторожными и внимательными к детям, гуляющим на улицах, не оставлять малолетних и несовершеннолетних детей одних, особенно рядом с водоемами.