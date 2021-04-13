Запуск завода по производству вакцин на юге Казахстана сдвигали три раза. Он заработает?

К месту строительства завода ездили премьер Мамин, глава региона Сапарбаев, вице-премьер Тугжанов, а недавно приехать на стройку решил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Прежние визиты видимый импульс строительству не придавали.



НУР-СУЛТАН, 12 апр – Sputnik. Казахстан смог придумать свою вакцину от коронавируса, но не смог сам ее выпустить - пришлось договариваться с Турцией.



Отечественный биофармацевтический завод по производству вакцин в поселке Гвардейский в Жамбылской области первоначально планировали запустить до конца 2020 года. Затем сроки перенесли на январь-март, а после – на август-сентябрь этого года.



Поневоле в голову приходит эпопея со стекольным заводом в Кызылорде, который должен был быть достроен в 2017 году, но в итоге так и не был запущен ни в 2018-м, ни в 2019-м, ни в 2020-м.



Ситуация с жымбылским заводом вызывает вопросы на самом высоком уровне: о своих планах поехать в регион и оценить реальную ситуацию ранее заявил президент Касым-Жомарт Токаев.



Что происходит с жамбылским заводом и будет ли он достроен, читайте в материале Sputnik Казахстан.



Июнь 2020



Впервые о заводе сообщили в разгар пандемии в июне 2020 года. Премьер-министр Аскар Мамин отправился в поселок Гвардейский, где дал старт строительству. Сообщалось, что предприятие в числе прочего будет выпускать и казахстанскую вакцину против коронавирусной инфекции.



Также планировалось, что там будут производить вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний.



"Планируется завершить строительные работы в декабре и ежегодно производить до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов", - говорилось в июньском сообщении правительства.



Август 2020



В конце лета сообщали, что в Гвардейском побывал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Результатом его визита стал следующий пресс-релиз:



"Планируется, что завод будет построен до конца 2020 года. Но судя по текущей ситуации, строители недели на две отстают по срокам. Выяснив причины отставания, глава региона поручил подрядчикам наверстать упущенное время, подключив на объект дополнительную рабочую силу".



Сапарбаев подчеркнул, что завод "должен быть введен в эксплуатацию в этом году", так как "это очень важно в условиях пандемии".



Тогда же стало известно о том, что для сотрудников завода параллельно строят 60-квартирный дом. Аким поручил завершить строительство дома в 2020 году.



Ноябрь 2020



Осенью с ходом строительства ознакомился заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. Во время его визита стало известно, что ввести завод в эксплуатацию до января не удастся. К концу года к заводу обещали только подвести все инженерные коммуникации и завершить строительно-монтажные работы, а потом еще нужно провести отделку помещений, закупить и установить оборудование, наладить процесс.



"Завод начнет свою работу в первом квартале следующего года", - пообещали в правительстве.



Также отмечалось, что 60-квартирный дом для сотрудников института сдадут в эксплуатацию в начале 2021 года. Кроме того, сообщалось о планах построить еще два жилых дома.



Декабрь 2020



В конце прошлого года аким Жамбылской области подтвердил, что завод начнет свою работу в первом квартале 2021 года.



"Жамбылская область одной из первых на территории Средней Азии начнет выпускать собственную вакцину против опасного заболевания", - сказал тогда Бердибек Сапарбаев.



Январь 2021



В начале года зампремьера Ералы Тугжанов вновь посетил завод и обратил внимание на то, чтобы последующие условия производства соответствовали стандартам GMP.



Сообщалось, что монтаж и пусконаладочные работы планируется завершить в марте 2021 года. Строительство вспомогательных зданий и сооружений: котельной, трансформаторной и насосной станций, хлораторной, энергетических объектов к тому времени было завершено.



Апрель 2021



Весной президент провел совещание, на котором поинтересовался у акима Жамбылской области, что с заводом: первый квартал завершился, нужно уже выпускать вакцину.



"Я давал поручение завершить строительство завода по производству отечественной вакцины в Жамбылской области в апреле текущего года. Апрель уже наступил. Насколько я проинформирован, до завершения строительства еще далеко", - сказал Токаев.



В ответ Сапарбаев сообщил, что линия розлива вакцины будет введена в эксплуатацию в августе-сентябре 2021 года - с этого момента завод начнет производство казахстанской вакцины от коронавируса.



"В следующем месяце мне нужно поехать туда самому. Нужно посмотреть на этот проект, что там на самом деле происходит. Если все будет благополучно, поеду туда в мае", - сообщил Токаев.



"Мы готовы, покажем", - ответил Сапарбаев.



Что происходит с заводом сейчас



Согласно информации акима Жамбылской области, стоимость проекта составляет 6 миллиардов 998 миллионов бюджетных тенге. Планируется, что на заводе будут производить от 30 до 60 миллионов доз биопрепаратов в год.



Проектировщиком объекта является компания "Градцентр", а подрядчиком - ТОО "Ка-Строй LTD". Все работы ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией, которая получила положительное заключение госэкспертизы, добавили в акимате.



В ведомстве сообщили, что строительно-монтажные, отделочные работы на сегодня полностью завершены, идет работа по благоустройству территории и подъездных путей: уложен асфальт, выполнено озеленение. На завод завезли мебель, а также оборудование и инвентарь из США, Германии, Италии и Китая.



"Согласно мировому опыту, строительство подобных объектов занимает минимум два-три года. В связи с поставленными задачами строительство этого объекта завершено за девять месяцев", - пояснили Sputnik Казахстан в акимате Жамбылской области.



В настоящее время идет работа по монтажу, наладке и запуску технологического оборудования с подключением их к инженерным сетям. Также на завод привезут инженеров-иностранцев от поставщиков оборудования. Они обучат сотрудников работать на оборудовании. Сейчас ведется работа по получению разрешения на их въезд в Казахстан.



Затем заводу будет нужно валидировать оборудование, процессы, инженерные сети и комплекс "чистых" помещений - такие комплексы применяют для обеззараживания воздуха, сводя к минимуму поступление и накопление химических и других частиц внутри помещения.



В дальнейшем заводу нужно будет получить сертификат международного стандарта GMP. Ожидается, что первую очередь завода введут в эксплуатацию в августе-сентябре, тогда на предприятии и начнут разливать казахстанскую вакцину от коронавируса.



"Сейчас отрабатываются графики запуска производств. Буквально скоро уже должны сдать технологическую линию. В дальнейшем, после валидации и доведения производства до стандартов GMP, завод будет запущен. Пока ориентировочно ожидаем, что это будет к концу этого года. По датам Минобразования должно сообщить", - сказал ранее министр здравоохранения Алексей Цой.



Исходя из слов министра следует, что сроки по запуску завода могут сдвинуть на еще более поздний срок.



Дом для сотрудников



Общая площадь квартир, в которых поселят сотрудников института, составит почти 11 тысяч квадратных метров, из них больше половины - жилая площадь. Жилью присвоена четвертая категория, то есть это будут квартиры эконом-класса. К слову, первоначально сообщалось о том, что квартиры будут третьего, то есть более высокого, класса комфортности.



Также для сотрудников строят культурно-оздоровительный комплекс и актовый зал на 150 мест. Их сметная стоимость составляет 430 миллионов тенге, общая площадь - 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется завершить строительство комплекса и зала в июле 2021 года.



Где пока будут разливать вакцину



Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что первая партия казахстанской вакцины от коронавируса QazVac уже выпущена. Ее произвели на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, которая участвовала в разработке вакцины.



Вместе с тем заместитель премьера Ералы Тугжанов сообщил, что институт не сможет выпускать QazVac в планируемых масштабах. Завод в Жамбылской области еще не открыт, поэтому придется задействовать дополнительную площадку - в Турции. Стороны уже пришли к договоренности по этому вопросу.



"На базе института будет изготовлена субстанция для производства вакцины. Из субстанции у нас готовится продукт, на основании продукта в последующем идет розлив вакцины. (Там) в Турции будет розлив, у них мощнейшая производственная база", - заключил Тугжанов.



Ранее Казахстан заявлял, что к сентябрю привьет от коронавируса десять миллионов человек или 100% жителей, которые подлежат вакцинации.



Поможет ли жамбылский завод в достижении этого показателя или вся нагрузка ляжет на выпускающий "Спутник V" завод в Караганде и планируемое производство в Турции, покажет время.