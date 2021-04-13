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Цены на бензин в Казахстане могут вырасти до рекордного уровня

Просмотров:1070 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Цены на бензин в Казахстане могут вырасти до рекордного уровня
Фото: motor.ru
В Москве АИ-92 стоит около 247 тенге (в пересчете на казахстанскую валюту).

Кыргызстанский рынок топлива на одну треть обеспечивается контрафактом из Казахстана. Почему бензин будет теперь только дорожать, рассказал корреспонденту Liter.kz казахстанский экономист Сергей Смирнов.

По его словам, причина роста цен проста в том, что трейдеры хотят больше денег.

«А обоснование этому такое: с 2025 года будет функционировать единый рынок нефтепродуктов ЕАЭС, там цены на бензин должны стать примерно одинаковыми. Понятно, что нашим трейдерам выгоднее же повышать цены, а не понижать, поэтому они будут теперь повышать — до уровня российских. Соответственно, в будущем бензин в Казахстане будет только дорожать», — заявил Смирнов.

Эксперт добавил, что если в ЕАЭС Россия еще может сама себя обеспечивать бензином, то в Кыргызстане, к примеру, почти все топливо привозное. Казахстан уже давно борется с контрабандным «уходом» своего топлива в Кыргызстан. Его власти признают, что около 1/3 рынка страны обеспечивается за счет казахстанского контрафакта, отметил экономист.

Между тем, если сравнить цены на топливо в Казахстане и России, то в Нур-Султане, к примеру, АИ-92 стоит около 163 тенге за литр, а в Москве — около 247 тенге (если брать в среднем 45 рублей. – Прим. ред.). Эти цены дают понять, какую планку может взять отечественный бензин.

Казахстанские власти, кстати, не раз заявляли, что в стране самый дешевый бензин.

«Но прежде чем делать такие заявления, надо сравнить зарплаты. Да, в России бензин дороже, чем у нас, но на свою зарплату они могут купить его больше, чем мы на свою. Нужно сравнивать уровень доходов населения. Такая же ситуация с «самым дешевым в мире электричеством», о котором власти заявляют», — пояснил эксперт.

Разница между казахстанскими ценами на нефтепродукты и российскими в их структуре, продолжил Смирнов. Он привел цифры: в ценах на бензин в России всего на 7-10% «сидит» сырая нефть, а в Казахстане — все 50%. Кроме того, у соседей в этих ценах на налоги заложено 30%, а в нашей стране — всего 15-20%, то есть в России на росте нефтяных цен зарабатывает бюджет страны, а у нас — те, кто производит бензин, считает экономист.

«У нас рынок контролируют около пяти крупных компаний, которые поставляют нефть на переработку на заводы. И они всегда могут между собой договориться по ценам. Даже когда государство регулировало стоимость ГСМ, всегда речь шла о ценах на АЗС, а не об оптовой стоимости. Одно время были попытки регулировать оптовую стоимость, но владельцы бизнеса пролоббировали отказ, и этот законопроект не прошел через Парламент. Потом власти вообще решили не вмешиваться, мол, рынок сам отрегулирует. Хотя везде в мире оптовые цены на бензин регулируются», — подчеркнул Смирнов.

Эксперт добавил, что сейчас возлагаются надежды на продажу бензина через товарную биржу, но пока там торгуются слишком маленькие объемы, которые не способны влиять на ситуацию с ценами на бензин. В идеале биржа должна сделать ценообразование прозрачным и удешевить ГСМ, но пока неизвестно, как это в реальности сработает в Казахстане, резюмировал экономист.

5 апреля 2021 года сообщалось, что цены на бензин подскочили в ЗКО — подробнее об этом читайте здесь.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Lelik72
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 21:00
Бедных итак много, ещё больше станет, по цепочке всё подорожает из за увеличения стоимости транспортировки грузов и товаров. Об этом умники не подумали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • freizer
  • Ну Ну
  • Purins
  • Lelik72
  • Добрыня
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:15
Средняя зарплата в Казахстане -200 тыс. тенге.
Средняя зарплата в России - 264 тыс. тенге.
От этого надо и отталкиваться, а не просто повышать цену до уровня российских цен.
В Европе цены на бензин еще выше, но зарплаты в десятки раз тоже выше.
Вопрос в том, что у нас недра типа государственные по Конституции (т.е. всенародные), но почему-то ими распоряжаются несколько упырей.
 
 

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