Парад на 7 мая не будут проводить в Казахстане

Министерство обороны подтвердило информацию о праздновании Дня защитника Отечества в Казахстане без проведения парада, передает ИА «NewTimes.kz».
7 мая в качестве даты для чествования военнослужащих была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1992 году, ровно 27 лет назад, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил.
В октябре 2012 года были подписаны поправки в закон «О праздниках в РК», согласно которым 7 мая утвержден государственным праздником – днем защитника Отечества.
В этот день принято поздравлять всех военнослужащих как действующих, так и бывших. Следует отметить, что в вооруженных силах Казахстана проходят службу несколько тысяч женщин и многие из них в офицерском звании. Поэтому день защитника Отечества не является «мужским днем календаря». Не забывают и о ветеранах Великой Отечественной войны, чьи традиции доблести и чести служат примером для сегодняшних защитников независимого Казахстана.
В больших городах устраивают салюты, проводят праздничные шествия, концерты, ставят спектакли, организуют праздничные мероприятия. Школы и другие учебные заведения проводят тематические занятия, направленные на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Армия Казахстана представляет собой трехвидовую структуру. К основным родам войск относятся: сухопутные войска, войска воздушной обороны, военно-морские силы. Под прямым подчинением верховному главнокомандующему – президенту Республики Казахстан находятся специально подготовленные аэромобильные войска. Их предназначение – вести операции в особо сложных ситуациях в условиях особой секретности.
Ранее сообщалось, как казахстанцы отдохнут на майские праздники.
При пятидневной рабочей неделе 1, 2, 3 мая казахстанцы отдохнут, 4, 5, 6 мая поработают, 7, 8, 9, 10 мая отдохнут, с 11 мая приступят к работе.
Напомним, в прошлом году 9 мая для казахстанцев прошло непривычно тихо: из-за карантина в стране отменили традиционный парад Победы, а горожанам рекомендовали отказаться от возложения цветов к Вечному огню.
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