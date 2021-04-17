Резкое увеличение суточного прироста больных COVID-19 зафиксировали в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 284 173 случая, из них:
в городе Алматы – 44 909 (+680), в городе Нур-Султан – 38 696 (+653), в ВКО – 23 696 (+98), в Атырауской области – 20 458 (+119), в Карагандинской области – 20 309 (+205), в Павлодарской области – 19 744 (+35), в ЗКО – 16 956 (+114), в Акмолинской области – 16 660 (+89), в Алматинской области – 18 061 (+248), в Костанайской области – 14 333 (+29), в СКО – 13 534 (+43), в городе Шымкенте – 8055 (+121), в Актюбинской области – 7284 (+161), в Жамбылской области – 6998 (+41), в Мангистауской области – 4929 (+76), в Туркестанской области – 4843 (+35), в Кызылординской области – 4705 (+75).
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