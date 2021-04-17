Резкое увеличение суточного прироста больных COVID-19 зафиксировали в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 284 173 случая, из них:



в городе Алматы – 44 909 (+680),

в городе Нур-Султан – 38 696 (+653),

в ВКО – 23 696 (+98),

в Атырауской области – 20 458 (+119),

в Карагандинской области – 20 309 (+205),

в Павлодарской области – 19 744 (+35),

в ЗКО – 16 956 (+114),

в Акмолинской области – 16 660 (+89),

в Алматинской области – 18 061 (+248),

в Костанайской области – 14 333 (+29),

в СКО – 13 534 (+43),

в городе Шымкенте – 8055 (+121),

в Актюбинской области – 7284 (+161),

в Жамбылской области – 6998 (+41),

в Мангистауской области – 4929 (+76),

в Туркестанской области – 4843 (+35),

в Кызылординской области – 4705 (+75).