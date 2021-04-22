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Третье с конца: Казахстан занял 76 место в рейтинге лучших стран для приключений и туризма

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Третье с конца: Казахстан занял 76 место в рейтинге лучших стран для приключений и туризма
Фото из открытых источников
Астана. 22 апреля. КазТАГ – Казахстан занял 76 место в рейтинге лучших стран для приключений и туризма, сообщает U.S.News.

В рейтинге из 78 стран, хуже Казахстана оказались только Ирак и Оман.

Расположение стран в рейтинге определялось по таким критериям, как: живописность, дружелюбие, веселье и приятный климат.

Казахстану присудили 4,4 балла из 100 возможных, а по отдельным параметрам дали следующие оценки:

- живописность – 10,4 из 100

- дружелюбие – 7,4 из 100

- веселье – 2,6 из 100

- приятный климат – 2,1 из 100

В тройку лучших стран вошли: Бразилия, Италия и Испания. Россия оказалась на 51 месте в рейтинге, Узбекистан – на 74.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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касым (Посетители) Сегодня, 14:28
ЗАКОНОМЕРНО один из ярких показателей эфективности работы правительства. Пока местный внутренний туризм не встанет о мировом уровне можно не говорить
 
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  • kz1990
  • касым
 302847066 (Посетители) Сегодня, 13:00
Это прорыв,канашки.. Катастрофа... Тогда куда, и кем тратятся миллиарды государственных денег, типа для развития туризма?
 
 

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