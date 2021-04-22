Третье с конца: Казахстан занял 76 место в рейтинге лучших стран для приключений и туризма

Астана. 22 апреля. КазТАГ – Казахстан занял 76 место в рейтинге лучших стран для приключений и туризма, сообщает U.S.News.



В рейтинге из 78 стран, хуже Казахстана оказались только Ирак и Оман.



Расположение стран в рейтинге определялось по таким критериям, как: живописность, дружелюбие, веселье и приятный климат.



Казахстану присудили 4,4 балла из 100 возможных, а по отдельным параметрам дали следующие оценки:



- живописность – 10,4 из 100



- дружелюбие – 7,4 из 100



- веселье – 2,6 из 100



- приятный климат – 2,1 из 100



В тройку лучших стран вошли: Бразилия, Италия и Испания. Россия оказалась на 51 месте в рейтинге, Узбекистан – на 74.