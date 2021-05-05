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Реклама с полуобнажёнными женщинами появилась на сайте Kundelik

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:15
Реклама с полуобнажёнными женщинами появилась на сайте Kundelik
Фото: Facebook/Нуркен Халыкберген
Родителей шокировала реклама с пышногрудыми женщинами на сайте образовательной платформы Kundelik.

Пост с возмущениями опубликовал известный пиарщик Нуркен Халыкберген.

«Как можно квалифицировать демонстрацию такой рекламы на республиканском сайте Кунделик, где помимо родителей также посетителями являются школьники, в том числе и младшеклассники?

Если администрация сайта Kundelik не умеет регулировать контекстную рекламу – то просто отключайте ее. Министерство образования и науки РК – вы регулятор и вы ответственны за контент сайта, который вы выбрали в качестве поставщика и навязали для всех школьников и их родителей», - написал предприниматель на своей странице в Facebook.

На публикацию вскоре отреагировала пресс-служба МОН РК. Чиновники заявили, что в компьютере возможно имеется «вирус» в виде расширения.

«Уважаемые родители! По информации разработчиков сайта Күнделік, данный вид спама является не ошибкой в работе сайта, а говорит о том, что на вашем компьютере возможно имеется «вирус» в виде расширения / дополнения для браузера. Независимо, на какой сайт вы зайдёте, вы будете видеть различную рекламу. Поэтому данный вид контента не принадлежит сайту Күнделік , а виден только одному пользователю в браузере», - говорится в сообщении.

К слову, чтобы не допустить появления неподобающей рекламы при работе не только на сайте Kundelik, необходимо проделать действия, указанные в ссылках:

1. Как проверить плагины (расширения) в браузере?
2. Что такое кэш / куки и зачем их чистить?


Источник: newtimes.kz
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