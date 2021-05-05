Реклама с полуобнажёнными женщинами появилась на сайте Kundelik

Родителей шокировала реклама с пышногрудыми женщинами на сайте образовательной платформы Kundelik.
Пост с возмущениями опубликовал известный пиарщик Нуркен Халыкберген.
«Как можно квалифицировать демонстрацию такой рекламы на республиканском сайте Кунделик, где помимо родителей также посетителями являются школьники, в том числе и младшеклассники?
Если администрация сайта Kundelik не умеет регулировать контекстную рекламу – то просто отключайте ее. Министерство образования и науки РК – вы регулятор и вы ответственны за контент сайта, который вы выбрали в качестве поставщика и навязали для всех школьников и их родителей», - написал предприниматель на своей странице в Facebook.
На публикацию вскоре отреагировала пресс-служба МОН РК. Чиновники заявили, что в компьютере возможно имеется «вирус» в виде расширения.
«Уважаемые родители! По информации разработчиков сайта Күнделік, данный вид спама является не ошибкой в работе сайта, а говорит о том, что на вашем компьютере возможно имеется «вирус» в виде расширения / дополнения для браузера. Независимо, на какой сайт вы зайдёте, вы будете видеть различную рекламу. Поэтому данный вид контента не принадлежит сайту Күнделік , а виден только одному пользователю в браузере», - говорится в сообщении.
К слову, чтобы не допустить появления неподобающей рекламы при работе не только на сайте Kundelik, необходимо проделать действия, указанные в ссылках:
1. Как проверить плагины (расширения) в браузере
?
2. Что такое кэш / куки и зачем их чистить
?
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