Могут ли вакцинированные казахстанцы ходить без маски

В соцсетях появилась информация о том, что при предъявлении паспорта вакцинации казахстанцы могут снять маски. Так ли это, ответили в Минздраве
Могут ли казахстанцы, вакцинированные против коронавируса, не носить маски в общественных местах, ответили в комитете Минздрава.
В соцсетях появилась информация, что казахстанцев якобы освобождают от обязательства носить маски при предъявлении паспорта вакцинации.
"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все граждане, несмотря на статус "вакцинирован" или "не вакцинирован", должны соблюдать все требования – это носить маски, соблюдать социальную дистанцию и так далее", - прокомментировал Sputnik Казахстан официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев. Ранее министр здравоохранения Алексей Цой отвечал, что отмену масочного режима можно будет рассматривать после достижения 60%-ного порога вакцинированных граждан.
На 14 мая 2021 года в Казахстане провакцинировано 1 790 356 человек (первый компонент). Число получивших прививку вторым компонентом – 722 504.
Казахстанцы, которые полностью вакцинировались, могут въехать в страну без ПЦР-тестирования.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.