Могут ли вакцинированные казахстанцы ходить без маски

В соцсетях появилась информация о том, что при предъявлении паспорта вакцинации казахстанцы могут снять маски. Так ли это, ответили в Минздраве



Могут ли казахстанцы, вакцинированные против коронавируса, не носить маски в общественных местах, ответили в комитете Минздрава.



В соцсетях появилась информация, что казахстанцев якобы освобождают от обязательства носить маски при предъявлении паспорта вакцинации.



"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все граждане, несмотря на статус "вакцинирован" или "не вакцинирован", должны соблюдать все требования – это носить маски, соблюдать социальную дистанцию и так далее", - прокомментировал Sputnik Казахстан официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой отвечал, что отмену масочного режима можно будет рассматривать после достижения 60%-ного порога вакцинированных граждан.



На 14 мая 2021 года в Казахстане провакцинировано 1 790 356 человек (первый компонент). Число получивших прививку вторым компонентом – 722 504.



Казахстанцы, которые полностью вакцинировались, могут въехать в страну без ПЦР-тестирования.