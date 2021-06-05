МИД прокомментировал слова заместителя Лаврова об "ответных санкциях" ЕАЭС

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали слова заместителя главы МИД РФ Александра Панкина о подготовке ответа ЕАЭС на западные санкции, передает Tengrinews.kz.



Ранее Александр Панкин заявил, что в ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада.



"Вопрос ответных мер на недружественные санкционные действия третьих стран в отношении (стран) ЕАЭС поставлен в повестку дня, он рассматривается и будет рассматриваться. Но надо понимать, что эта тема должна соотноситься с конкретными формами таких санкций, масштабами, объемами, наносимым ущербом и возможными мерами, которые были бы легитимными с точки зрения ВТО, других инструментов. Чтобы не было "око за око", - сказал российский дипломат.



В МИД Казахстана отметили, что выступают против политизации ЕАЭС.



"Согласно договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному 29 мая 2014 года, целью создания объединения является обеспечение свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения благосостояния их народов", - напомнили в ведомстве.



"Казахстан придерживается позиции, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят сугубо экономический характер. Традиционно отмечаем неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями, выступаем против политизации объединения".



"В контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе прежде всего политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС".



В МИД отметили, что Казахстан никаких переговоров о "консолидированных мерах" стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет.



"В работе с партнерами по евразийской интеграции речь может идти только о совместных действиях по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств", - резюмировали в ведомстве.



Ранее США анонсировали санкции против Беларуси, которые вводят из-за "продолжающихся нарушений прав человека и коррупции, фальсификации выборов 2020 года и событий 23 мая (связанных с самолетом Ryanair)". В апреле президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. При этом американский посол подчеркивал, что власти страны не хотят, чтобы санкции повлияли на Казахстан.