Суд Алматы вынес решение о блокировке "Яндекс.Такси" в Казахстане

Суд первой инстанции Алматы вынес решение о запрете работы "Яндекс.Такси" и блокировке приложения в Казахстане. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Finance.kz.



О чём был иск.

В решении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматы Айгуль Туралиевой сообщается, что истцом выступило ТОО "G-Taxi".



Это предприятие получило право на использование патента на полезную модель "Автоматизированная система заказа такси" сроком действия до 21 декабря 2023 года от Надежды Ким.



Как поясняет Finance.kz, запатентована система, состоящая из GPS-трекера, встроенного в мобильное устройство, мобильного приложения для пользователя и водителя и серверного приложения для обработки. При этом Надежда Ким получила патент, когда различные диспетчерские сервисы такси, такие как "Яндекс.Такси", уже работали не только во всём мире, но и в Казахстане.



По мнению истца, "Яндекс.Go" оказывает услуги с использованием полезной модели по патенту, поскольку эта услуга содержит все её признаки и нарушает исключительные права истца.



Что сказали представители "Яндекс.Go" на суде. В отзыве ответчик полностью не согласился с предъявленными исковыми требованиями. Компания считает, что не нарушает исключительные права истца на полезную модель по патенту, поскольку ответчик не использует сервер, сайт, трекер, приложение поиска и заказа такси, а также приложение принятия и обработки заказа, которые выделены в качестве признаков полезной модели по патенту.



Что решил суд. Судья Айгуль Туралиева удовлетворила иск частично и обязала "Яндекс. Такси Б.В." (компания с ограниченной ответственностью):



-прекратить оказывать информационные услуги, связанные с автоматизированной системой заказа такси "Яндекс.Такси" на территории РК;

-прекратить предоставлять доступ и блокировать активный (рабочий) доступ к сервисам "Сервис "Яндекс.Такси", "Сервис для перевозчиков", "Сервис для -водителей "Яндекс.Про" (прежнее название "Яндекс.Таксометр") для пользователей, перевозчиков и водителей на территории РК;

-прекратить заключать договоры предоставления информационных услуг, связанных с автоматизированный системой заказа такси "Яндекс.Такси", с перевозчиками на территории РК;

-расторгнуть действующие договоры предоставления информационных услуг, связанных с автоматизированной системой заказа такси "Яндекс.Такси", с перевозчиками на территории РК;



Блокировать доступ к интернет-ресурсу yandex.kz/legal/taxi_offer и размещённой на нём информации на территории РК.

Кроме того, судья запретила распространение на территории РК мобильных приложений "Яндекс Go" (такси, доставка, драйв, продукты, еда) и "Яндекс Про" (работа в такси/курьером) через интернет-магазины Google Play и Apple Store.



Судья заблокировала доступ на территории РК по ссылкам на скачивание приложений "Яндекс.Go" и "Яндекс.Про" в AppStore и Google Play и размещённой на ней информации, также веб-версию личного кабинета "Яндекс.Про" и сайт для заказа такси с браузера.



Решение суда не вступило в законную силу, поэтому пока приложение работает.



Как мотивировала судья своё решение. Айгуль Туралиева отметила, что по Гражданскому кодексу исключительное право использования защищённой патентом полезной модели принадлежит только владельцу. Другие не вправе использовать без разрешения патентообладателя.



Судья пришла к выводу, что услуга "Яндекс.Go" действительно имеет все признаки полезной модели по патенту, описанные в его формуле, поскольку ответчик так и не опроверг аргументы истца, положенные в основу заявленных им требований.



Для обработки данных и информации о перемещениях "Яндекс.Такси" использует удалённые серверы и GPS-трекеры, не принадлежащие ему, сообщалось в суде. Однако судья не приняла эти доводы, поскольку законом не возлагается обязанность доказывания того, что материально-технические средства, используемые при нарушении, были или находятся в собственности нарушителя.



По мнению судьи, для выявления нарушения прав патентообладателя достаточно введение в оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта. Кроме того, автоматизированная система заказа такси "Яндекс.Такси" функционирует при помощи интернет-ресурсов, расположенных в доменной зоне .kz. Остальные доводы ответчика судья не приняла во внимание, поскольку они не влияют на спор.



Комментарий "Яндекс Go". В пресс-службе "Яндекс.Go" сообщили, что намерены обжаловать решение в апелляционной инстанции и принять все меры, предусмотренные законодательством Казахстана, для защиты своих интересов.



"Сам патент описывает базовую функциональность практически любого онлайн-сервиса заказа такси. Возникает вопрос: как можно было его зарегистрировать? Решение должно быть новым на момент подачи патентной заявки. А G-taxi подала свою заявку в 2015, хотя такие платформы уже были широко известны с 2000-х годов по всему миру. Поэтому очевидно, что компания планирует либо заработать денег, настаивая на отступных, либо остановить деятельность всех онлайн-сервисов поездок в стране. Такой недобросовестный подход сдерживает развитие современного бизнеса в Казахстане", – отметили в пресс-службе "Яндекс.Go".



Это не первый иск от патентообладателя. Владелица патента Надежда Ким не первый раз судится с компанией "Яндекс". В 2019 году Алматинский городской суд вынес определение, что факт использования ответчиком ТОО "Яндекс.Такси Казахстан" полезной модели "Автоматизированная система заказа такси" в гражданском обороте без разрешения правообладателя Надежды Ким начиная с 21 декабря 2015 года не установлен. Позиция истца, по мнению судей, основана была на предположениях, каких-либо доказательств о нарушении её исключительных прав как патентообладателя нет.



В 2018 году суды Алматы также отказали Надежде Ким в иске к такси "Лидер". Она тогда тоже посчитала, что приложения Ru Taxi, "Везёт" таким же образом нарушают её исключительные права на патент. Но Алматинский городской суд заключил, что исключительное право на использование по своему усмотрению полезной модели, на который выдан охранный документ, у Надежды Ким возникло в августе 2016 года, а "Лидер" с 2015 года использует в своей деятельности автоматизированную систему заказа такси посредством интернета и отказал в удовлетворении иска.



При этом, согласно судебному акту, Надежда Ким вместе с Оспанбековым А.К. в 2014 году зарегистрировала авторское право на программу G-Taxi, а на основании заявки от 21 декабря 2015 года Надежде Ким выдан патент на полезную модель "Автоматизированная система заказа такси", зарегистрированный в государственном реестре полезных моделей в августе 2016 года.



Telegram-канала Finance.kz отмечает, что компания G-Taxi к такси, судя по этим данным, не имеет никакого отношения – за семь лет работы она уплатили только 5700 тенге налогов: 2100 тенге – в 2016 году и 3600 – в 2018. Численность работников компании – менее пяти человек.