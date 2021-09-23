За какие селфи казахстанцы могут попасть в тюрьму

Что будет, если сын отправит матери фотографию со службы на фоне военной техники? Накажут ли школьника за фото с Гитлером или символикой запрещенной террористической организации? Попадет ли в тюрьму ловелас за распространение интимных фотографий с подругами?



Что из перечисленного является нарушением закона? Об этом в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказал юрист Максим Мостович.



Если сын отправит фотографию со службы в армии на фоне военной техники, то его могут наказать. По словам Максима Мостовича, БТР уже давно не представляет государственную тайну, однако если на нем есть секретное оборудование или это прототип засекреченного образца, то тогда есть опасения.



"Проблема в том, что в Уголовном кодексе имеется статья 458, которая предусматривает ответственность за разглашение секретных сведений военного характера, не содержащих государственной тайны, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны по службе, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок", - рассказал Мостович.



Юрист добавил, что не подлежит разглашению информация гостайны: сведения военного, экономического, политического и иного характера, разглашение или утрата которых наносит или может нанести ущерб национальной безопасности Республики Казахстан.



"Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственные секреты, в государственных органах и организациях возлагается на их руководителей. Следовательно, руководитель обязан довести до сведения своих подчиненных, что из предоставленного им в работу является тайной, а что - нет, что можно разглашать, а что - нет", - рассказал Максим Мостович.



Накажут ли школьника за фото с Гитлером или символикой запрещенной террористической организации?



"Если школьник при этом не пропагандирует идеологию изображаемого лица, то и проблем не будет", - разъяснил юрист.



Однако если распространять сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма, тогда такие действия могут повлечь административную или даже уголовную ответственность по статье 258 - "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму". Минимальное наказание - 5 лет лишения свободы.



Попадет ли в тюрьму ловелас за распространение интимных фотографий с подругами, хвастаясь перед друзьями?



"Такое деяние, при отсутствии согласия фотографируемого, может быть расценено как незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконных сбора и (или) обработки иных персональных данных, а отправка фотографий или видео может быть расценена как распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного сбора и обработки иных персональных данных. Наказывается согласно статье 147 УК вполне реальным сроком до 5 лет", - сообщил юрист.



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"В данной ситуации не вижу ничего предосудительного при условии, что работники ведут себя в рамках установленного Этического кодекса", - сообщил он.



По его словам, государственные служащие во внеслужебное время должны придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при получении соответствующих услуг; не допускать со своей стороны нарушения требований законодательства, сопряженных с посягательством на общественную нравственность, порядок и безопасность, и не вовлекать других граждан в совершение противоправных, антиобщественных действий.



Напомним, опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, в котором снят запрет на съемку в больницах.