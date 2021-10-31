«Прощайте, агашки, коррупция и ипотека»: Почему казахстанцы все чаще переезжают в Грузию?

По данным Бюро национальной статистики за восемь месяцев этого года из Казахстана уехало более 22 тыс граждан. А по ощущениям, большая часть этих мигрантов выбирает в качестве идеальной страны для проживания солнечную Грузию. Дешевые авиабилеты, доступная недвижимость и отсутствие бюрократии с визами делают свое дело — лишают Казахстана ценного человеческого капитала. Почему талантливая молодежь все чаще уезжают в Грузию, и чем их привлекает эта страна — разбиралась журналист ИА «NewTimes.kz».



Алина, фотограф, 23 года.



Грузия — это страна туризма. Так мне говорят все местные ребята, которые радушно приняли меня в первый же день прилета. Я переехала в Тбилиси из Алматы три года тому назад. Еще до коронавируса, локдаунов и всех этих проблем.



Я жила в нескольких городах, сначала Тбилиси, потом Рустави и Батуми. В Тбилиси жить дороже всего — это все-таки столица, экономический центр страны. Снять хорошую однокомнатную квартиру можно за 450-500 долларов. Но я жила тут у хостов, это была небольшая грузинская семья, снимала комнату за 130 долларов в месяц.



С ними я познакомилась благодаря программе CouchSurfing. Там можно познакомиться с классными местными ребятами и найти дешевое жилье. Даже платить не обязательно, кто-то просто рад принять у себя в гостях иностранцев. Я знаю многих ребят, кто путешествует таким способом.



Я же платила за аренду, коммунальные услуги и продукты, потому что всю еду нам готовила мама-хост. Мой бюджет в месяц составлял около 500 долларов. Вы представляете, как вообще можно прожить в Алматы на эти деньги, если у тебя нет собственного жилья? Мне кажется, это и есть ответ на вопрос, почему молодые люди уезжают сюда из Казахстана.



Помимо дешевизны, тут очень круто работает сфера обслуживания, туризма и много всяких живописных мест. Я в Грузии почти три года, но все еще не увидела всех достопримечательностей.



Поэтому спустя 6-7 месяцев после переезда, мы с друзьями решили попутешествовать по этой прекрасной стране. Ездили в Кахетию, Казбеги, по разным винодельням, горам и маленьких деревенькам.



Потом мы отправились в Баку, туда можно добраться на поезде меньше чем за сутки. Хотели еще в Ереван, но нас не пропустили на границев из-за штампа Азербайджана в паспорте, у них там конфликт серьезный. В общем, так мой первый год в Грузии прошел на чемоданах и поездках.



А потом я познакомилась с парнем из Рустави, это небольшой город недалеко от Тбилиси. Переехала к нему туда, потому что жилье там вообще дешевое, мы снимали небольшую квартиру за 180 долларов. А Тбилиси рукой подать — полчаса на маршрутке. Я ездила туда на съемки пару раз в неделю.



С работой тут, конечно, сложно. Особенно местным жителям, даже молодежи. Мне повезло, что ребята из СНГ хорошо знают мои работы, как фотографа, сами идут ко мне на съемки. Думаю, если бы я только начинала свою карьеру, пришлось бы очень туго. Тут очень много творческих молодых людей, большая конкуренция.



В среднем грузины зарабатывают по 500-800 лари, это примерно 100 тыс наших тенге. Очень маленькие деньги, на мой взгляд. Еще труднее стало во время пандемии, тут все позакрывалось. По-моему, я уже года два не видела тут крупных техно-тусовок, хотя раньше многие хвалили Грузию за такие вечеринки. Все отели, рестораны, комплексы прогорели во время локдауна. Сейчас потихоньку оживают, туристы опять начали приезжать, приносить деньги местным.



И да, очень много казахстанцев я увидела в этом году. Границы же у нас открыты, а в Грузию летать дешево, не нужна виза, они принимают наш паспорт вакцинации. Ко мне даже мама с сестренкой прилетали, мы жили в Батуми летом. Она, конечно, спрашивает, когда я планируют возвращаться в Казахстан. Но мне пока кажется, что я нашла свою идеальную страну.



Динара Шалдыбаева, 28 лет, графический дизайнер.



Я казашка, которая живет в Грузии и работает на российскую компанию. Да-да, такой вот СНГшный микс.



На самом деле, я уехала из Семея в Санкт-Петербург, когда мне было в 18 лет. Поступила туда в университет, отучилась и осталась работать. Потом переехала в Москву, устроилась в британскую школу дизайна, и совсем не хотела возвращаться в Казахстан.



Но и в России мне перестало нравиться, жить в Москве можно, только если ты зарабатываешь больше 100 тыс рублей. Иначе большую часть зарплаты будешь отдавать за жилье где-то на окраине города. Плюс там отвратительный климат, плохо относятся к трудовым мигрантам, много бюрократии. Я даже прививку от коронавируса получила с большим трудом, потому что у меня нет официального трудового договора.



В общем, с началом пандмии всех офисных сотрудников отправили на «дистанционку», и я задумалась о переезде. Выбор на Грузию упал почти сразу. Во-первых, тут говорят на русском и английском языках. Во-вторых, очень хорошо относятся к приезжим. В третьих, жизнь тут в два-три раза дешевле, чем в России.



С московской зарплатой я чувствую себя самой богатой женщиной Грузии. Шучу, конечно, но я правда отдаю всего 400 долларов за квартиру, хожу по всяким кафе, концертам, секонд-хендам, и все еще могу откладывать часть своих денег. Продукты тут не дорогие, как в Казахстане, мне кажется. Ну что-то дороже, что-то дешевле. Например, тут очень вкусные сыры, вообще вся молочная продукция, мясо, овощи и фрукты.



Такси тут дешевое, обувь и одежда тоже. Да даже книги, которые мне нужны по работе стоят копейки. Только вот электронная техника дорогущая, они ее всю из-за границы почти привозят. Ну и бьюти-индустрия немного хромает, по сравнению с казахстанской или российской.



Есть и серьезные минусы в этой стране. Например, медицина. Мне как-то раз удалось сильно простудить почки, понадобилась срочная госпитализация, а я без медстраховки. Пару дней в странионера вылились мне почти в 2500 лари, это около 340 тыс тенге. Поэтому советую вам оформить страховку, если собираетесь оставаться в Грузии на долгий срок.



А в остальном мне тут нравится. Местные очень любят казахов, с радостью вам подскажут какие-то бытовые мелочи, проведут экскурсию, пригласят к себе в дом. Хочу ли я возвращаться в Казахстан? Определенно нет.



Понимаете, тут даже уровень свободы какой-то другой. Тут люди знают, как бороться за свои права, ходят на выборы, стараются побороть коррупцию. К сожалению, этого пока нельзя сказать о нашей стране.



Даже если казахи живут лучше, получают большую зарплату, то все равно тратят эти деньги как-то бесполезно. Вот зачем зарабатывать 500 тыс тенге, просиживая весь день в офисе, а потом возвращаться в свою убитую квартиру за 200 тыс тенге, а на оставшиеся деньги гулять по барам или покупать айфоны. В Грузии люди умеют получать удовольствие от жизни, хоть они и не так богаты.



Тимур, 30 лет, владелец бара.



Я в жизни перепробовал много разных профессий. Долгое время работал project-менеджером в крупной казахстанской компании. А затем устал от графика 24/7, подкопил денег и открыл с друзьями свой рестобар в Алматы.



Конечно, наш бизнес прогорел спустя всего 7 месяцев. Спасибо пандемии и решению казахстанских властей закрыть все на карантин. В общем, не повезло нам из-за множества обстоятельств. Но главное — я понял, что мне нравится заниматься ресторанным бизнесом. Только не в Казахстане.



Поэтому я сел и начал гуглить. Где проще, дешевле и выгоднее всего открывать бизнес?



Грузию, в качестве страны для эмиграции, мне посоветовал товарищ. Он живет там последние семь лет, и еще ни разу не пожалел о переезде. Так он мне сказал, я воодушевился, и начал гуглить еще внимательнее.



И вот что я узнал. Гражданам Казахстана в Грузии не нужна виза, достаточно выезжать из страны один раз в год, и можно возвращаться обратно. Большая часть населения тут свободно говорит на русском языке, молодежь на английском. А еще в Грузии дешево. Дешево и ужасно красиво.



Но мне были важны еще два пункта. Во-первых, тут не нужна лицензия на производство и продажу алкоголя. А налоги для бизнеса в прямом смысле от 0%, там есть, конечно, нюансы, но малый бизнес тут прямо свободно дышит. Во-вторых, любой иностранец может открыть тут свое ИП или ООО. Идешь в местный дом юстиций и за день оформляешь все документы.



Представляете? Никаких агашек, взяток СЭС или пожарным, рэкета и прочей ерунды, характерной для нашей родины. Я, как владелец малого бизнеса, ежемесячно сдаю декларации и плачу всего 1% от прибыли. А еще из-за пандемии тут освободилось множество коммерческих помещений, очень дешевых.



Насколько я знаю, в Тбилиси есть еще минимум два алматинских бара. И один из них — крупная франшиза. Я думаю, это потому что условия для бизнеса тут сказочные. Ну это помимо других очевидных плюсов — вроде недорогой аренды квартиры, моря хинкалей и вкусного вина. Поэтому прощайте, агашки, коррупция и ипотека.