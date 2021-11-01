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На Земле началась магнитная буря после мощной вспышки на Солнце

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:31
На Земле началась магнитная буря после мощной вспышки на Солнце
Иллюстративное фото
Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли, сообщает РИА-новости.

По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника.

Бурю вызвала мощная вспышка класса Х, которая произошла на Солнце вечером 28 октября.
Как сообщили в лаборатории, такая ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.
Что касается влияния магнитных бурь на людей, специалисты считают, что недомогание могут почувствовать только те, кто страдает психосоматическими расстройствами.

«Обычно люди эмоционально реагируют на такие новости, и влияние магнитных бурь на здоровье — это следствие психосоматики. Сами же изменения в атмосфере не влияют на организм настолько, чтобы вызвать повышение или понижение артериального давления», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» глава Центра формирования здорового образа жизни, врач-терапевт Ирина Добрецова.

Специалист рекомендовала трижды в день измерять давление. «При этом, если имеется видимое изменение, не стоит сразу бежать и пить таблетки — это может привести к ортостатическому коллапсу, при котором развивается головокружение и обморок», — сказала Добрецова. По ее словам, следует принять препараты на основе трав. Например, настойку пустырника.

Однако доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев утверждал, что магнитные бури влияют на центральную нервную и кровеносную системы человека.

С ним не согласился врач и телеведущий Александр Мясников. «Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально», — сказал он в комментарии Ura.ru.


Источник: alau.kz
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