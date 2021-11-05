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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Не прошедшим перепись населения казахстанцам грозит штраф

Просмотров:1452 Опубликовано: Сегодня, 08:48
Не прошедшим перепись населения казахстанцам грозит штраф
Фото из открытых источников
В Казахстане законодательно предусмотрено наказание за непрохождение переписи населения. Будут ли штрафовать граждан за непредоставление первичных статистических данных, ответил официальный представитель «Переписи-2021», передает ИА «NewTimes.kz».

В административном кодексе РК существует ответственность за непредставление первичных статистических данных − статья 497. Для обычных граждан это штраф в размере 10 МРП — 29 170 тенге.

«Да, такая статья есть. Однако она никогда не применялась ранее. На практике никого не штрафовали. И в этот раз не собираемся наказывать. Мы проводили и проводим широкую разъяснительную работу о том, что прохождение переписи — это гражданский долг. Каждый должен внести свой вклад в формирование общей картины страны», — сообщил krisha.kz официальный представитель «Переписи-2021» Олжас Сайлаубекулы.

По словам спикера, всего в переписных листах 91 вопрос. Однако часть предназначена для временно прибывших, также вопросы разделены исходя из пола опрашиваемого. Если гражданин заполняет анкету за своих членов семьи, то часть вопросов для них не задается. По сути, казахстанцы отвечают на 50 вопросов.
Основной этап переписи завершился 30 октября. До 8 ноября проходит контрольный обход.

До этого времени можно пройти перепись как в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz, так и пригласить интервьюеров на дом, позвонив в call-центр по телефону 1446.

Также на сайте можно ознакомиться со списком кураторов и задать им интересующие вопросы.

«Перепись — это не просто подсчет населения. Это выведение общей картины того, что происходит в обществе в определенный период времени. Есть вопросы разной направленности: по жилищным условиям, образованию, здравоохранению, демографии. И это нужно не только для государства. По итогам переписи формируются стратегические планы развития страны и общества. Формируется понимание, где чего не хватает, какие проблемы существуют. А дальше республиканские и местные власти будут принимать меры для их решения. Также это важно для бизнес-планирования и научного сообщества», — заключил официальный представитель.

Первые результаты переписи, как отметил представитель, начнут публиковать на сайте бюро национальной статистики РК уже в декабре: по количеству населения, полу, возрасту, населенным пунктам и др. Полный аналитический отчет, включающий более 6 млн показателей и прогнозы развития, опубликуют в 2023 году.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 4 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 10:35
tom2005,
перепись то страны, при чем тут внутренняя миграция?

Все кто пересек границу, временно или на постоянно есть в базе.

Все таки эта перепись приравнена к допросу населения, а не переписи.
 
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tom2005 (Посетители) Сегодня, 09:43
Empro, не все, много приезжих (иностранцы, кандасы)
Есть те кто прописан в одном месте проживают в другом, там такие вопросы есть, внутренняя миграция.
Есть вопросы планируете ли вы покинуть РК в ближайшие 12 месяцев.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ermyndo
  • Pinochet
  • Галина63
 Empro (Посетители) Сегодня, 09:26
Зачем считать, если все, абсолютно все есть в базе цона?
Или это как проявление гражданской ответственности?
 
-3
  • Ermyndo
  • watlow
  • Dushman
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Галина63
 chrome (Посетители) Сегодня, 09:18
Вы лучше ловите санитарных преступников, которые продают и покупают зелёные статусы!
 
 

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