Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание. Об этом на брифинге сообщил министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В соответствии с трудовыми договорами, которые заключены между работниками и работодателем, всем семьям погибших будет выплачено десятилетнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться покрытие кредитов, обязательно будет рассматриваться вопрос оплаты обучения тех детей, которые на сегодняшний день являются студентами", - рассказал Ильин.



Он также добавил, что, исходя из индивидуальных трудовых договоров, в компании, возможно, будет решаться вопрос предоставления жилья тем семьям, которые в этом нуждаются.



Министр по чрезвычайным ситуациям выразил соболезнования семьям погибших при ЧП работников.



Напомним, 7 ноября на шахте "Абайская" в забое вентиляционного штрека произошел выброс метана. Погибли шесть работников, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Акимат области опубликовал имена погибших и пострадавших шахтеров. По факту начато досудебное расследование по статье 277, часть 3 УК РК.