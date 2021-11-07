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Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:54
Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание
Фото: Турар Казангапов.
Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание. Об этом на брифинге сообщил министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В соответствии с трудовыми договорами, которые заключены между работниками и работодателем, всем семьям погибших будет выплачено десятилетнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться покрытие кредитов, обязательно будет рассматриваться вопрос оплаты обучения тех детей, которые на сегодняшний день являются студентами", - рассказал Ильин.

Он также добавил, что, исходя из индивидуальных трудовых договоров, в компании, возможно, будет решаться вопрос предоставления жилья тем семьям, которые в этом нуждаются.

Министр по чрезвычайным ситуациям выразил соболезнования семьям погибших при ЧП работников.

Напомним, 7 ноября на шахте "Абайская" в забое вентиляционного штрека произошел выброс метана. Погибли шесть работников, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Акимат области опубликовал имена погибших и пострадавших шахтеров. По факту начато досудебное расследование по статье 277, часть 3 УК РК.


Источник: tengrinews.kz
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