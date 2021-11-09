Почему пить воду из кулера может быть опасно

Не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. В результате внутри бутыли образуются вещества, опасные для здоровья, рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам эксперта, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения.



"Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения. Они касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов, причем в некоторых случаях до трех раз", - рассказала Кулешова агентству "Прайм".



Эксперт посоветовала использовать пурифайер, который можно подключить к водопроводу. По словам Марии Кулешовой, устройство фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, обеззараживает ее с помощью ультрафиолетовой лампы, а также обогащает минералами.