«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Ноября
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.22 KZT
  • €1 = 497.59 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дефицит и подорожание автогаза в Казахстане объяснили в Минэнерго

Просмотров:988 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Дефицит и подорожание автогаза в Казахстане объяснили в Минэнерго
Фото из открытых источников
Первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков объяснил, почему в Казахстане возник дефицит сжиженного нефтяного газа, а цена на него выросла, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Средневзвешенная оптовая цена на ноябрь, по словам Журебекова, сложилась на уровне 151 тысячи тенге за тонну.

"За последние годы потребление у нас активно растет. Наши основные потребители - это автовладельцы. В 2019 году количество автомобилей, которые ездят на сжиженном нефтяном газе, было 140 тысяч. В 2021 году их число выросло до 313 тысяч. Если в 2019 году потребление составляло 1,3 миллиона тонн, то в 2021 объем вырос до 1,6 миллиона тонн. Разница в 300 тысяч тонн, это сопоставимо с потреблением двух крупных областей Казахстана. При этом объем производства остается на том же уровне. Нового не добавилось, и в среднесрочной перспективе мы не видим новых производителей. При такой низкой цене на сжиженный нефтяной газ и активном росте потребления понятно, что мы столкнулись с дефицитом", - сказал Мурат Журебеков на брифинге в министерстве.

Также, по его словам, на дефицит повлияли ремонт на Павлодарском НПЗ и капитальный ремонт на заводе ТШО в Атырауской области.

"Также цена поднялась на бирже, и некоторые покупатели не смогли закупить товар по этой цене, и сжиженный газ не был доставлен в регионы. Что касается Алматы, до ноября газ доставлялся с Шымкентского НПЗ, а с этого месяца будем поставлять с Павлодарского НПЗ. Потому что по качеству он больше подходит для южных регионов. А шымкентский - для севера и центра", - добавил первый вице-министр.

Комментируя повышение цены на автогаз, Журебеков напомнил, что в 2019 году Казахстан перешел на реализацию газа на электронных торговых площадках. Если в 2019 году переход на ЭТП составлял лишь 5 процентов, то в 2021 году он вырос до 70 процентов, а в 2022 году планируется стопроцентно перейти на реализацию через электронные площадки.

"Мы получали достаточное количество жалоб со стороны производителей, что с такой ценой производство на должном уровне не может быть обеспечено, не говоря уже о расширении производства. Перейдя на биржу, мы исключили посредников, сегодня сделка осуществляется между заводом и покупателем. Соответственно, мы говорим: когда идет рост потребления, а производство на том же уровне, это вызывает определенный рост в цене, сегодня рынок определил ту цену, которая есть на газовых заправках", - объяснил вице-министр.

Напомним, автогаз подорожал в регионах Казахстана. В Западно-Казахстанской области цена автогаза поднялась до 120 тенге за литр. На некоторых автогазозаправочных станциях топливо отпускают только по талонам.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Papirosso
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 18:42
А предусмотрели вы господа противовесы к перепродажи и какую ответственность будут нести спекулянты? Даже если у него есть своя заправка и если он не сможет сбыть газ, то можно предположить он продаст объем более смышленному коллеге по завышенной цене.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Gor (Посетители) Сегодня, 18:24
Да вы просто не поняли dada Автомобили стали больше сжигать uhmylka
 
-1
  • Ashat
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • almaty2018
  • Космос
  • sergei 66
  • alixah
  • arelav_74
  • Papirosso
 diger (Посетители) Сегодня, 18:02
Лапшу вешаете уже давно, но это перебор, дефицит создан искуственно, все об этом знают. Газа девать некуда, даже сжигается до сих пор...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • almaty2018
  • sergei 66
  • Orion
  • Альфарий
  • alixah
  • arelav_74
  • Papirosso
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:52
Судя по статьям о повышении цен, которые в последнее время всё чаще появляются в сми, все эти министерства существуют только для того, чтобы объяснять нам, почему цены повышаются по независящим от них причинам. Вопрос - если от этих министерств ничего не зависит, нужны вообще эти министерства? ;)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика