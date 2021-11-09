Дефицит и подорожание автогаза в Казахстане объяснили в Минэнерго

Первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков объяснил, почему в Казахстане возник дефицит сжиженного нефтяного газа, а цена на него выросла, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Средневзвешенная оптовая цена на ноябрь, по словам Журебекова, сложилась на уровне 151 тысячи тенге за тонну.



"За последние годы потребление у нас активно растет. Наши основные потребители - это автовладельцы. В 2019 году количество автомобилей, которые ездят на сжиженном нефтяном газе, было 140 тысяч. В 2021 году их число выросло до 313 тысяч. Если в 2019 году потребление составляло 1,3 миллиона тонн, то в 2021 объем вырос до 1,6 миллиона тонн. Разница в 300 тысяч тонн, это сопоставимо с потреблением двух крупных областей Казахстана. При этом объем производства остается на том же уровне. Нового не добавилось, и в среднесрочной перспективе мы не видим новых производителей. При такой низкой цене на сжиженный нефтяной газ и активном росте потребления понятно, что мы столкнулись с дефицитом", - сказал Мурат Журебеков на брифинге в министерстве.



Также, по его словам, на дефицит повлияли ремонт на Павлодарском НПЗ и капитальный ремонт на заводе ТШО в Атырауской области.



"Также цена поднялась на бирже, и некоторые покупатели не смогли закупить товар по этой цене, и сжиженный газ не был доставлен в регионы. Что касается Алматы, до ноября газ доставлялся с Шымкентского НПЗ, а с этого месяца будем поставлять с Павлодарского НПЗ. Потому что по качеству он больше подходит для южных регионов. А шымкентский - для севера и центра", - добавил первый вице-министр.



Комментируя повышение цены на автогаз, Журебеков напомнил, что в 2019 году Казахстан перешел на реализацию газа на электронных торговых площадках. Если в 2019 году переход на ЭТП составлял лишь 5 процентов, то в 2021 году он вырос до 70 процентов, а в 2022 году планируется стопроцентно перейти на реализацию через электронные площадки.



"Мы получали достаточное количество жалоб со стороны производителей, что с такой ценой производство на должном уровне не может быть обеспечено, не говоря уже о расширении производства. Перейдя на биржу, мы исключили посредников, сегодня сделка осуществляется между заводом и покупателем. Соответственно, мы говорим: когда идет рост потребления, а производство на том же уровне, это вызывает определенный рост в цене, сегодня рынок определил ту цену, которая есть на газовых заправках", - объяснил вице-министр.



Напомним, автогаз подорожал в регионах Казахстана. В Западно-Казахстанской области цена автогаза поднялась до 120 тенге за литр. На некоторых автогазозаправочных станциях топливо отпускают только по талонам.