Новую поломку нашли на ПНХЗ: министр Мирзагалиев рекомендовал наказать гендиректора

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел выездное совещание с участием руководителей нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Как сообщается, в ходе встречи глава Минэнерго отметил, что в текущем году отечественные предприятия не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка дизельным и авиатопливом. Одной из основных причин проблемы, имеющей системный характер, является неэффективное планирование ремонтных работ, считает министр."Несмотря на модернизацию производственных мощностей, заводы регулярно останавливаются на ремонт в самый неподходящий момент. В условиях растущего потребления ежегодные 25-дневные остановки – это непозволительная роскошь. Считаю, что действующий регламент проведения ремонтных работ устарел. На капитальный ремонт должен останавливаться только один завод в год. Поручаю руководству "КазМунайГаза" разработать новый план на ближайшие 5 лет", - сказал Магзум Мирзагалиев.Также в пресс-службе сообщили, что министру было доложено о том, что во время проведения ремонта на Павлодарском нефтехимическом заводе выявлена неисправность ротора компрессора гидроочистки. При этом заменить бракованную деталь смогут только через 5 месяцев, и на протяжении этого периода ПНХЗ будет производить дизтоплива ежемесячно на 20-40 тысяч тонн меньше запланированного.Глава ведомства поручил руководству КМГ совместно с НПЗ сформировать запасы до начала весенних полевых работ, в том числе за счет импорта нефтепродукта."Нестабильная работа ПНХЗ негативно влияет на обеспечение внутреннего рынка. Это, безусловно, скажется на балансе. Мы можем снова оказаться в ситуации без накопленных остатков к весенним полевым работам", - сказал глава Минэнерго.Также министр поручил в недельный срок завершить расследование причин поломки компрессора и рекомендовал руководству КМГ объявить строгий выговор генеральному директору завода Оспанбеку Алсеитову.По данным пресс-службы, в АО "КазМунайГаз" считают, что на ситуацию с дизелем в текущем году повлияло искусственное сдерживание цен."Дефицит дизтоплива в 3-4-м квартале возник из-за аномально высокого потребления в отдельных регионах страны и перетоков. Причина в диспаритете розничных цен между РК и соседними странами", - рассказал заместитель председателя правления Данияр Тиесов.Также, по данным КМГ, зачастую недобросовестные нефтебазы предоставляют некорректные данные по остаткам, осуществляют серый вывоз нефтепродуктов и смешивают нефтепродукты с другими продуктами.В качестве действенных мер нацкомпания предложила внести в Закон "Об обороте нефтепродуктов" требование по обязательному оснащению всех нефтебаз и топливо-заправочных комплексов аэропортов контрольными приборами учета для получения достоверных данных. А также КМГ просит обязать крупные сети АЗС иметь в наличии двухнедельные неснижаемые запасы нефтепродуктов.Напомним, в начале ноября Касым-Жомарт Токаев высказался о дефиците дизельного топлива в Казахстане, произошедшем в октябре."В октябре страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Можно сказать, что он был создан искусственно. Эта ситуация повлияла не только на рост стоимости дизтоплива, но и породила проблемы для транспортных компаний, КТЖ, а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб", - сказал Токаев на совещании в Экибастузе.Президент отметил, что, несмотря на растущие объемы переработки нефти и проведенную модернизацию НПЗ, правительство с фондом "Самрук-Казына" не смогли предотвратить возникновение дефицита нефтепродуктов.