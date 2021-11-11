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Новую поломку нашли на ПНХЗ: министр Мирзагалиев рекомендовал наказать гендиректора

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 15:37
Новую поломку нашли на ПНХЗ: министр Мирзагалиев рекомендовал наказать гендиректора
Фото из открытых источников
Министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел выездное совещание с участием руководителей нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, в ходе встречи глава Минэнерго отметил, что в текущем году отечественные предприятия не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка дизельным и авиатопливом. Одной из основных причин проблемы, имеющей системный характер, является неэффективное планирование ремонтных работ, считает министр.

"Несмотря на модернизацию производственных мощностей, заводы регулярно останавливаются на ремонт в самый неподходящий момент. В условиях растущего потребления ежегодные 25-дневные остановки – это непозволительная роскошь. Считаю, что действующий регламент проведения ремонтных работ устарел. На капитальный ремонт должен останавливаться только один завод в год. Поручаю руководству "КазМунайГаза" разработать новый план на ближайшие 5 лет", - сказал Магзум Мирзагалиев.

Также в пресс-службе сообщили, что министру было доложено о том, что во время проведения ремонта на Павлодарском нефтехимическом заводе выявлена неисправность ротора компрессора гидроочистки. При этом заменить бракованную деталь смогут только через 5 месяцев, и на протяжении этого периода ПНХЗ будет производить дизтоплива ежемесячно на 20-40 тысяч тонн меньше запланированного.

Глава ведомства поручил руководству КМГ совместно с НПЗ сформировать запасы до начала весенних полевых работ, в том числе за счет импорта нефтепродукта.

"Нестабильная работа ПНХЗ негативно влияет на обеспечение внутреннего рынка. Это, безусловно, скажется на балансе. Мы можем снова оказаться в ситуации без накопленных остатков к весенним полевым работам", - сказал глава Минэнерго.

Также министр поручил в недельный срок завершить расследование причин поломки компрессора и рекомендовал руководству КМГ объявить строгий выговор генеральному директору завода Оспанбеку Алсеитову.

По данным пресс-службы, в АО "КазМунайГаз" считают, что на ситуацию с дизелем в текущем году повлияло искусственное сдерживание цен.

"Дефицит дизтоплива в 3-4-м квартале возник из-за аномально высокого потребления в отдельных регионах страны и перетоков. Причина в диспаритете розничных цен между РК и соседними странами", - рассказал заместитель председателя правления Данияр Тиесов.

Также, по данным КМГ, зачастую недобросовестные нефтебазы предоставляют некорректные данные по остаткам, осуществляют серый вывоз нефтепродуктов и смешивают нефтепродукты с другими продуктами.

В качестве действенных мер нацкомпания предложила внести в Закон "Об обороте нефтепродуктов" требование по обязательному оснащению всех нефтебаз и топливо-заправочных комплексов аэропортов контрольными приборами учета для получения достоверных данных. А также КМГ просит обязать крупные сети АЗС иметь в наличии двухнедельные неснижаемые запасы нефтепродуктов.

Напомним, в начале ноября Касым-Жомарт Токаев высказался о дефиците дизельного топлива в Казахстане, произошедшем в октябре.

"В октябре страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Можно сказать, что он был создан искусственно. Эта ситуация повлияла не только на рост стоимости дизтоплива, но и породила проблемы для транспортных компаний, КТЖ, а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб", - сказал Токаев на совещании в Экибастузе.

Президент отметил, что, несмотря на растущие объемы переработки нефти и проведенную модернизацию НПЗ, правительство с фондом "Самрук-Казына" не смогли предотвратить возникновение дефицита нефтепродуктов.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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fotooleg (Посетители) Сегодня, 16:08
По данным пресс-службы, в АО "КазМунайГаз" считают, что на ситуацию с дизелем в текущем году повлияло искусственное сдерживание цен.

"Дефицит дизтоплива в 3-4-м квартале возник из-за аномально высокого потребления в отдельных регионах страны и перетоков. Причина в диспаритете розничных цен между РК и соседними странами", - рассказал заместитель председателя правления Данияр Тиесов. Ребята! Оказывается низкие цены всему виной. А давайте их сделаем в разы больше, тогда дизеля станет в избытке, потому что он по такой цене никому не нужен. А то что всё подорожает этому товарищу наплевать. Он же при деньгах наверное. В таком месте работает. Вот откуда таких на такие должности ставят? Всегда цена определялась суммой себестоимости и прибыли. Прибыль конечно могла быть разной, в зависимости от аппетитов, наличие совести никто не отменял, но себестоимость будет расти и от роста цены на топливо тоже. По мне лучше соседям цену скинуть, чем нам поднять. Так сказать дать нашим производителям товаров конкурентные преимущества.
 
 

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