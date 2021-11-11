Лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар освобожден из колонии по состоянию здоровья

Лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД.
Как пояснили в пресс-службе, здоровье Избасара, являющегося инвалидом первой группы, не позволяет находиться в заключении.
"По результатам обследования и выявленных заболеваний осужденного Еркина Избасара состоялось заседание специальной медицинской комиссии. В своем заключении СМК установила наличие у осужденного заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания согласно приказу министра внутренних дел от 19 августа 2014 года № 530", - сообщили в КУИС МВД.
После чего, как поясняется, сотрудниками колонии данное заключение вместе со всеми материалами было направлено в суд для принятия процессуального решения.
Так, 21 октября 2021 года судом № 2 Усть-Каменогорска было принято решение о замене неотбытой части наказания Избасара на ограничение свободы сроком на 11 лет до излечения.
Напомним, лидера ОПГ Еркина Избасара приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Избасара обвинили по десяти статьям, в том числе за организацию преступного сообщества и хищение нефти на сумму 39 миллионов тенге.
Вместе с ним на скамье подсудимых были 26 человек, в том числе экс-заместитель начальника актюбинского Департамента полиции Рахат Аханов. 24 из них получили сроки.
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