Лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар освобожден из колонии по состоянию здоровья

Лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД.



Как пояснили в пресс-службе, здоровье Избасара, являющегося инвалидом первой группы, не позволяет находиться в заключении.



"По результатам обследования и выявленных заболеваний осужденного Еркина Избасара состоялось заседание специальной медицинской комиссии. В своем заключении СМК установила наличие у осужденного заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания согласно приказу министра внутренних дел от 19 августа 2014 года № 530", - сообщили в КУИС МВД.



После чего, как поясняется, сотрудниками колонии данное заключение вместе со всеми материалами было направлено в суд для принятия процессуального решения.



Так, 21 октября 2021 года судом № 2 Усть-Каменогорска было принято решение о замене неотбытой части наказания Избасара на ограничение свободы сроком на 11 лет до излечения.



Напомним, лидера ОПГ Еркина Избасара приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Избасара обвинили по десяти статьям, в том числе за организацию преступного сообщества и хищение нефти на сумму 39 миллионов тенге.



Вместе с ним на скамье подсудимых были 26 человек, в том числе экс-заместитель начальника актюбинского Департамента полиции Рахат Аханов. 24 из них получили сроки.

