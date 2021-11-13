«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Ноября
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.59 KZT
  • €1 = 491.49 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Норвегии умерли 23 привитых от COVID-19 вакциной Pfizer

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 08:56
В Норвегии умерли 23 привитых от COVID-19 вакциной Pfizer
Иллюстративное фото
Все погибшие — люди старше 80 лет с хроническими заболеваниями. Вакцинация населения королевства разработанным Pfizer препаратом началась две с половиной недели назад.

В Норвегии скончались по меньшей мере 23 человека, которым ранее сделали прививку от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

«Сообщается о 23 смертельных исходах в связи с вакцинацией. Сейчас 13 из них изучают специалисты», — говорится в сообщении.

Главный врач агентства Сигурд Хортему заявил, что уже полученные отчеты могут свидетельствовать, что общие побочные эффекты от вакцины, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти некоторых пожилых пациентов, у которых наблюдались проблемы со здоровьем.

Представитель агентства Стейнар Мадсен сообщил Норвежской вещательной корпорации (NRK), что все смертельные случаи среди добровольцев были зафиксированы у людей старше 80 лет, у которых были хронические заболевания.

«Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», — сказал он.

Еврокомиссия разрешила использование вакцины, которую разработала американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech, 21 декабря прошлого года. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария договорились координировать свои действия, чтобы выработать оптимальные графики прививочных кампаний.

Вакцинация с использованием этого препарата стартовала в Норвегии 27 декабря. Первыми в стране были привиты жители одного из домов престарелых в Осло. Спустя неделю выяснилось, что двое из тех, кто сделал прививку, скончались. Позднее стало известно о еще одной жертве. Их смерть, как заявляли власти, могла быть не связана с вакцинацией. Сейчас ведется расследование причин гибели добровольцев.

Сейчас первую дозу вакцины Pfizer в Норвегии получили более 25 тыс. человек. Несколько дней назад в страну поставили партию препарата, которую разработала американская компания Moderna. Днем 14 января этим препаратом привили первого норвежца.


Источник: rbc.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
TU-154 (Посетители) Сегодня, 09:05
А сколько умерло привитых другими вакцинами, например Спутник? А то я когда вакцинировался с меня расписку брали что я делаю это добровольно. без расписки не вакцинировали, значит не всё так хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика