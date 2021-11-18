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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр рассказал, сколько его семья тратит на продукты

Просмотров:723 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Министр рассказал, сколько его семья тратит на продукты
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр энергетики Магзум Мирзагалиев рассказал, сколько его семья тратит на продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С вопросом о семейном бюджете к министру журналисты обратились в кулуарах Сената.

"Не знаю, почему этот вопрос вызывает такой большой интерес у журналистов. Мне кажется, мы живем точно так же, как обычные люди. Семья тратит столько же, как и среднестатистическая семья. Мы, конечно, на 50 тысяч тенге не проживем по продуктам. Мы тратим порядка 200 тысяч тенге в месяц", - ответил Магзум Мирзагалиев.

Он добавил, что ходит по магазинам и тоже ощутил рост цен на продукты питания.

Отметим, Магзуму Мирзагалиеву 7 ноября исполнилось 43 года. По открытым данным, сейчас в его семье пятеро детей.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • TU-154
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:14
"Мне кажется, мы живем точно так же, как обычные люди."

Мне кажется обычные люди не могут тратить 200 тысяч тенге в месяц на продукты...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Око
  • TU-154
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:42
Может скинемся и поможем министру, а то разведет кур на крыше? uhmylka
 
 

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