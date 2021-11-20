Кто представит Казахстан на "Мисс Вселенная - 2021"

"Мисс Алматы - 2021" Азиза Токашова представит Казахстан на крупнейшем международном конкурсе "Мисс Вселенная" (Miss Universe), передает корреспондент Tengrinews.kz.Уже несколько лет победительницы "Мисс Алматы" принимают участие в "Мисс Вселенная". При этом стоит отметить, что на следующий год страну представит победительница "Мисс Казахстан - 2021" Айдана Ахантаева из Нур-Султана.В этом году впервые за всю свою историю знаменитый конкурс красоты Мисс Вселенная (Miss Universe), празднующий в 2021-м свое 70-летие, пройдет в Израиле, в Эйлате.Участницы соберутся в Израиле уже в конце ноября. Одним из важных факторов в принятии организаторами этого решения был удачный опыт Израиля в противостоянии коронавирусу. Поэтому в этом году решено было провести конкурс красоты "Мисс Вселенная".Азиза Токашова с восьми лет занимается народно-эстрадными танцами. Выступала на многих концертах и городских мероприятиях. Сейчас продолжает танцевать как любитель. Кроме того, она принимает активное участие в социально-благотворительных проектах.В юном возрасте Азизе пришлось взять на себя ответственность за младшего брата. Родители развелись, когда Азизе исполнилось восемь лет, а братишке Азамату - два годика."Можно сказать, я стала брату матерью, поскольку свою маму мы почти не видели - чтобы нас прокормить, ей приходилось работать на двух работах, - рассказывает Азиза. - Я вставала с петухами, готовила завтрак, отводила брата в садик, вечером забирала его домой. Именно я показала брату первые буквы, научила читать и писать. Теперь я испытываю огромную гордость за Азамата, он учится по гранту в Екатеринбурге на энергетика, играет в футбол за Уральский федеральный университет.Сегодня Азиза - популярный блогер в Instagram, у нее свой женский клуб Womens club by Aziza Habibi. В сообществе, которое модерирует Азиза, обсуждают темы йоги, медитации, здорового питания, делятся впечатлениями от прочтения мотивирующей литературы. В последнее время Азиза серьезно увлеклась большим теннисом, а в будущем хотела бы освоить также конный спорт."Я отлично помню тот день, когда я узнала, что стала "Мисс Алматы", - с волнением в голосе вспоминает Азиза. - Кажется, было часов 11 утра, я поздно проснулась, готовила завтрак в таком расслабленном состоянии. И вдруг - видеозвонок по WhatsApp. Позвонила Мадина Садвакасова. Я сразу поняла, зачем она позвонила. Ничего не могла ответить от волнения и в конце концов даже расплакалась. Минут десять отходила от шока. Только собралась обрадовать маму, как она сама позвонила. И сразу шквал сообщений от друзей. Оказывается, уже через 15 минут после объявления победительницы на Tengrinews.kz вышла новость. Так что День славы у меня был"."Сейчас я живу, конечно, ожиданием поездки в Израиль. Для меня конкурс "Мисс Вселенная", можно сказать, жирная точка, после которой будет совсем другая жизнь - я мечтаю создать семью, быть примером для своих детей. Ничего случайного в жизни нет. Скажете, мне просто повезло? Нет, я не просто мечтала, но и действовала, чтобы мечта стала реальностью. И мама в меня верила. Вот такое у меня послание миру: мечтайте, дерзайте - и Вселенная вам обязательно откроется!" - поделилась Азиза.Финал конкурса "Мисс Вселенная - 2021" пройдет 12 декабря. Корону победительнице передаст 27-летняя Андреа Меза из Мексики.